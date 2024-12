Elon Musk y Ramaswamy llevan el DOGE al Capitolio

Por: Agencia AP

Diciembre 06, 2024 -

WASHINGTON, DC.- En el Capitolio de Estados Unidos es la hora de DOGE: el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, promovido por Trump.

El multimillonario Elon Musk llegó al Capitolio el jueves, y se esperaba que se uniera a él el empresario Vivek Ramaswamy, para reuniones a puerta cerrada con legisladores sobre los planes del presidente electo, Donald Trump, de "desmantelar" el Gobierno federal.

Trump eligió a estos dos titanes empresariales para dirigir su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de despedir a trabajadores federales, recortar programas gubernamentales y reducir regulaciones federales, todo parte de lo que él llama su agenda "Salvar a Estados Unidos" para un segundo mandato en la Casa Blanca.

"Creo que será un gran comienzo para todo el proceso", dijo la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, quien presidirá un subcomité de Supervisión de la Cámara en el nuevo año como parte de "construir el puente entre el Congreso y el DOGE".

Washington ha visto esto antes, con esfuerzos ambiciosos para reducir el tamaño y alcance del gobierno federal que históricamente han encontrado resistencia cuando el público se enfrenta a recortes en programas de confianza en los que millones de estadounidenses dependen para empleos, atención médica, seguridad militar y necesidades diarias.

Pero esta vez Trump está equipando su gabinete con estrategas curtidos en propuestas radicales, algunas esbozadas en el Proyecto 2025, dirigidas a reducir drásticamente y remodelar el Gobierno. Musk y Ramaswamy dijeron que planean trabajar junto a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, dirigida por el candidato de Trump, Russ Vought, autor intelectual de recortes anteriores.

"DOGE tiene una oportunidad histórica para reducciones estructurales en el gobierno federal", escribieron Musk y Ramaswamy en un artículo de opinión en The Wall Street Journal. "Estamos preparados para el asalto".

El dúo fue invitado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a visitar el Capitolio y enfrentar una primera prueba en privado con legisladores de la Cámara y el Senado, algunos ansiosos por escuchar lo que tienen en mente.

"Estoy emocionado de salir y hacer algo", dijo el representante Aaron Bean, republicano de Florida, quien se unió al representante Pete Sessions, republicano de Texas, para lanzar lo que están llamando la bancada DOGE en la Cámara, con más de 50 republicanos y dos miembros demócratas.

Bean dijo que la bancada DOGE dará a conocer un correo electrónico en el que la gente puede informar de los gastos superfluos. También prevé una especie de marcador que los ciudadanos podrán consultar en un sitio web y que mostrará "cuántos puestos hemos recortado, qué organismos hemos suprimido, cuál es la cifra real".

En el Senado, los senadores Joni Ernst, republicana de Iowa, y Rick Scott, republicano de Florida, han lanzado un caucus similar.

Aunque ni Musk ni Ramaswamy tienen mucha experiencia en el servicio público, traen historiales en negocios privados —las operaciones de Musk tienen vastos contratos gubernamentales— y entusiasmo por la agenda de Trump, habiendo hecho campaña junto a él en la recta final de la elección.

El hombre más rico del mundo, Musk, invirtió millones para movilizar votos y ayudar al expresidente a regresar a la Casa Blanca. Es conocido políticamente por haber transformado el popular sitio de redes sociales anteriormente conocido como Twitter en X, una plataforma adoptada por los partidistas del movimiento "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus siglas en inglés) de Trump.

A pesar de su nombre, el Departamento de Eficiencia Gubernamental no es ni un departamento ni parte del gobierno, lo que libera a Musk y Ramaswamy de tener que pasar por las típicas verificaciones de ética y antecedentes requeridas para el empleo federal. Dijeron que no serán pagados por su trabajo.

La organización no partidista Public Citizen ha indicado que DOGE, como un panel asesor presidencial, debería esperarse que se adhiera a las prácticas tradicionales de transparencia, representación equitativa y entrada pública, como ocurrió con entidades asesoras similares desde el gobierno de Reagan hasta la de Obama.

La Ley del Comité Asesor Federal "está diseñada expresamente para situaciones como esta", escribieron Lisa Gilbert y Robert Weissman, copresidentes de Public Citizen, en una carta al equipo de transición de Trump.

"Si el gobierno va a recurrir a personas no electas y políticamente no responsables para hacer recomendaciones tan grandes como recortes de 2 mil millones de dólares en el presupuesto, debe asegurar que esas recomendaciones provengan de un proceso equilibrado y transparente no manipulado para beneficiar a los internos".

El presupuesto federal de la nación, de 6 billones de dólares, registra habitualmente un déficit, que este año ascendió a 1,8 billones de dólares, un máximo histórico, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. No se ha equilibrado desde el gobierno de Clinton, hace más de dos décadas.

Los republicanos generalmente culpan lo que ven como gastos exorbitantes por el déficit, mientras que los demócratas señalan a los recortes de impuestos promulgados bajo los presidentes republicanos Trump y George W. Bush como el principal motor.

Los ingresos del año pasado como porcentaje del producto interno bruto fueron justo por debajo del promedio de los últimos 50 años, mientras que los gastos fueron iguales al 23.4% del PIB, en comparación con el promedio de 50 años de 21,1%