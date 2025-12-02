Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

FORT WORTH, Texas, EE.UU. — Un hombre de Texas ha sido acusado de publicar un video en TikTok y otras redes sociales amenazando con construir una bomba, realizar un ataque suicida y matar a estadounidenses.

El cargo contra Mohammad Dawood Alokozay, un ciudadano afgano, fue presentado el sábado en un tribunal federal. Aún no ha tenido la oportunidad de presentar una declaración, y los registros judiciales no revelan si ha obtenido un abogado. La oficina del defensor público federal no ha respondido a un mensaje dejado por The Associated Press.

¿Qué declaró Mohammad Dawood Alokozay en su video?

El Departamento de Seguridad Pública de Texas alertó al FBI el 25 de noviembre de que un video compartido por varias cuentas de redes sociales mostraba una videollamada en la que un hombre que afirmaba vivir en el área de Dallas-Fort Worth amenazaba con construir una bomba en su vehículo y matar a los demás en la llamada. El hombre expresó su admiración por los talibanes, según el agente especial del FBI Justin Killian en un documento judicial que describe el video.

El FBI utilizó tecnología de reconocimiento facial para identificar a Alokozay y fue arrestado el mismo día. Killian apuntó que Alokozay admitió haber hecho las declaraciones y que eliminó TikTok de su teléfono después de que personas lo contactaran diciendo que habían visto el video en las redes sociales.

Acciones del FBI tras la amenaza en redes sociales

"Este ciudadano afgano llegó a Estados Unidos durante la administración de Biden y, según se alega, declaró explícitamente que vino aquí para matar a ciudadanos estadounidenses", indicó la secretaria de Justicia Pamela Bondi en un comunicado de prensa.

"La amenaza a la seguridad pública creada por la falta de verificaciones bajo la administración de Biden no puede ser subestimada; el Departamento de Justicia continuará trabajando con nuestros socios federales y estatales para proteger al pueblo estadounidense de la peligrosa incompetencia de la administración anterior", añadió.

Aproximadamente 76.000 afganos que ayudaron a los estadounidenses fueron traídos al país cuando los talibanes retomaron Afganistán en 2021 bajo un programa llamado Operación Bienvenida a los Aliados.

Alokozay fue inicialmente arrestado por un cargo estatal de hacer una amenaza terrorista. La secretaria asistente de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin, anunció el arresto en X el sábado, un día después de que la administración Trump detuviera todas las decisiones de asilo y pausara la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos.

Impacto de la amenaza en la seguridad pública de Texas

Estas medidas se tomaron después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran baleados el miércoles en Washington. Las autoridades federales han identificado al sospechoso del tiroteo Blanca como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la Guerra de Afganistán.

Solicitó asilo durante la administración de Biden y se le concedió este año bajo el mandato del presidente Donald Trump, según un grupo que ayuda con el reasentamiento de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en su país.

Ni McLaughlin ni el fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, indicaron alguna conexión entre los casos.