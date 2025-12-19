Jueza Hannah Dugan condenada por obstrucción en Wisconsin

MADISON, Wisconsin

Los republicanos de Wisconsin amenazaron el viernes con destituir a la jueza Hannah Dugan si no renuncia inmediatamente después de ser condenada por obstrucción por ayudar a un inmigrante a evadir a agentes federales.

Los fiscales federales en abril acusaron a la jueza de distraer a los agentes federales que intentaban arrestar a un inmigrante mexicano fuera de su sala de audiencias y de llevar al hombre por una puerta privada. Un jurado la declaró culpable de obstrucción grave el jueves por la noche después de un juicio de cuatro días.

Acciones de los republicanos contra la jueza Dugan

Dugan enfrenta hasta cinco años de prisión aunque los jueces federales tienen discreción para imponer penas menores. No se ha fijado una fecha para la sentencia.

La Constitución de Wisconsin prohíbe a los delincuentes convictos ocupar cargos públicos. La Comisión Judicial del estado, que disciplina a los jueces estatales, y el juez principal del condado de Milwaukee, Carl Ashley, no han respondido a preguntas sobre cuándo se declarará oficialmente vacante el cargo de Dugan. Según la ley estatal, una vacante no comienza hasta que un titular de cargo condenado es sentenciado.

El presidente de la Asamblea, Robin Vos, y el líder de la mayoría, Tyler August, ambos republicanos, amenazaron el viernes por la mañana con destituir a Dugan si no renuncia de inmediato. Citaron una opinión legal emitida por el entonces fiscal general Bronson La Follette en 1976, que un senador estatal perdió su escaño en el momento en que fue condenado por un delito grave.

"Los habitantes de Wisconsin merecen saber que su Poder Judicial es imparcial y que la justicia es ciega", declararon Vos y August. "La jueza Hannah Dugan no es ninguna de las dos cosas, y su privilegio de servir al pueblo de Wisconsin ha llegado a su fin".

Detalles del caso de obstrucción de justicia

El equipo de defensa de Dugan no ha respondido a un mensaje solicitando comentarios. El caso contra Dugan se desarrolló en un contexto de gran controversia por las políticas de detención de inmigrantes y deportaciones masivas bajo la presidencia de Donald Trump. Los demócratas insistieron en que la administración está tratando de hacer un ejemplo de Dugan para reprimir cualquier oposición a sus políticas. El gobierno califica a Dugan como una jueza activista y publicó fotos de ella siendo llevada esposada.

La secretaria de Justicia Pam Bondi, publicó el viernes que "NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY".

"Nadie puede obstruir a las fuerzas del orden mientras llevan a cabo sus deberes básicos", declaró Bondi en redes sociales. "Este Departamento de Justicia no vacilará mientras nuestros agentes y socios de las fuerzas del orden continúan haciendo que Estados Unidos sea seguro nuevamente".

Dugan no testificó. Steve Biskupic, su abogado principal, dijo que no entendía cómo el jurado pudo haber llegado a un veredicto dividido, ya que los elementos de ambos cargos eran prácticamente los mismos. Los abogados probablemente apelarán.

Reacciones a la condena de Hannah Dugan

Una coalición de 13 grupos de defensa, incluidos Common Cause Wisconsin y la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin, aseguró que "los tribunales superiores deben revisar cuidadosamente las serias cuestiones constitucionales que este caso plantea sobre el debido proceso, la autoridad judicial y el exceso federal".

El Fondo de Defensores de la Democracia, un grupo que dice trabajar para defender "los fundamentos de nuestra democracia", envió un correo electrónico de recaudación de fondos poco después de que se emitieran los veredictos el jueves por la noche para ayudar a cubrir los gastos legales de Dugan.

"Este caso está lejos de terminar", declaró el presidente ejecutivo del grupo, Norm Eisen, en el correo electrónico. "Los tribunales superiores tendrán la oportunidad de determinar si esta acusación cruzó las líneas que protegen al Poder Judicial del exceso del Ejecutivo".

John Vaudreuil, ex fiscal federal en Madison, manifestó que Dugan enfrenta una lucha cuesta arriba para revocar el veredicto. Los tribunales de apelación típicamente ven la evidencia bajo la luz más favorable para el gobierno.

Vaudreuil no se sorprendió al ver un veredicto dividido, diciendo que el jurado probablemente sintió que ella intentó intencionalmente "echar arena en los engranajes" pero no llegó tan lejos como para ocultar al inmigrante en el sentido general de la palabra, como esconderlo en su casa.

"Los dos cargos les dieron dos formas diferentes de ver la evidencia", dijo.

Vaudreuil dijo que espera que la jueza Lynn Adelman fije una fecha para la sentencia en los próximos días, pero la sentencia podría estar a meses de distancia porque el gobierno necesita tiempo para examinar los antecedentes de Dugan para un informe previo a la sentencia.

El 18 de abril, agentes de inmigración fueron al tribunal del condado de Milwaukee después de enterarse de que Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, había reingresado ilegalmente al país e iba a comparecer ante Dugan en una audiencia por un caso de agresión estatal.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala de audiencias y los dirigió a la oficina de Ashley. Después de que se fueron, condujo a Flores-Ruiz y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores-Ruiz en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron después de una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.