MLB y casas de apuestas limitan apuestas por lanzamiento tras escándalo de manipulación

El béisbol de las Grandes Ligas anunció que sus operadores de juegos autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólares y las excluirán de las combinadas, un día después de que dos lanzadores de los Guardianes de Cleveland fueran acusados de manipular pitcheos a instancias de apostadores.

MLB informó que los límites fueron acordados por operadores de casas de apuestas que representan más del 98% del mercado de apuestas en Estados Unidos. Detalló en un comunicado que las apuestas sobre lanzamientos enfocadas en resultados de velocidad y de bolas y strikes "presentan riesgos elevados de integridad porque se centran en eventos únicos que pueden ser determinados por un solo jugador y pueden ser inconsecuentes para el resultado del juego".

La liga afirmó que el riesgo en estos mercados a nivel de lanzamiento se mitigará significativamente con esta nueva acción dirigida a reducir el incentivo para participar en conductas indebidas. La creación de un límite estricto de apuestas en este tipo de apuestas, y la prohibición de combinarlas, reduce el pago para estos mercados y la capacidad de eludir el nuevo límite, agregó.

MLB dijo que el acuerdo incluyó a Bally´s, Bet365, BetMGM, Bet99, Betr, Caesars, Circa, DraftKings, 888, FanDuel, Gamewise, Hard Rock, Intralot, Jack Entertainment, Mojo, Northstar Gaming, Oaklawn, Penn, Pointsbet, Potawatomi, Rush Street y Underdog.

¿Qué ocurrió?

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores dominicanos de Cleveland, fueron acusados el domingo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn de cargos de haber aceptado sobornos de apostadores deportivos para lanzar ciertos tipos de lanzamientos.

Fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para lavado de dinero. La acusación dice que ayudaron a dos apostadores no identificados en la República Dominicana a ganar al menos 460.000 en apuestas colocadas sobre la velocidad y el resultado de ciertos lanzamientos, incluidos algunos que cayeron en la tierra.

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, dijo en un comunicado que su cliente era inocente y "nunca ha influido, ni influiría, de manera inapropiada en un juego, ni por nadie ni por nada". Un abogado de Clase, Michael J. Ferrara, afirmó que su cliente "ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar. Emmanuel es inocente de todos los cargos y espera limpiar su nombre en la corte".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2018 dictaminó que la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateur de 1992 era inconstitucional, permitiendo a los estados legalizar las apuestas deportivas.

Ortiz compareció el lunes en el tribunal federal en Boston. El juez magistrado de Estados Unidos Donald L. Cabell concedió la liberación de Ortiz con la condición de que entregue su pasaporte, restrinja sus viajes al noreste de Estados Unidos y deposite una fianza de 500.000, de los cuales 50.000 deben estar asegurados. Se ordenó a Ortiz evitar el contacto con cualquier persona que pudiera ser vista como víctima, testigo o coacusado.

El mes pasado, más de 30 personas, incluido el entrenador en jefe de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups y el base del Heat de Miami Terry Rozier, fueron arrestadas por sus supuestos roles en un esquema para que los apostadores usaran información privilegiada.