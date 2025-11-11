Senado de EU aprueba proyecto para reabrir gobierno

NUEVA YORK, EU.- El Senado aprobó anoche la legislación para reabrir el gobierno de Estados Unidos y poner fin al shutdown récord después de que ocho demócratas rompieran con su partido y se unieran a los republicanos para terminar con el atasco récord en la historia del país.

El voto fue de 60-40, con todos los republicanos excepto el senador Rand Paul de Kentucky votando a favor de la medida.

La medida ahora va a la Cámara, que podría votar tan pronto como el miércoles para aprobar el paquete y enviarlo al presidente Donald Trump, quien dijo el lunes que apoya el acuerdo bipartidista.

¿Qué incluye la legislación aprobada?

La aprobación del Senado se dio después de una larga serie de votaciones para rechazar varias enmiendas y empaquetar los componentes de un acuerdo en una sola.

La legislación incluye un paquete de tres proyectos de ley de asignaciones anuales completos, incluida una financiación completa de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) hasta finales del próximo septiembre, y mantiene abierto gran parte del gobierno a corto plazo hasta el 30 de enero.

Al menos 40 millones de personas en todo el país que reciben el SNAP, beneficio federal que se remonta a finales de la década de 1930, quienes se estaban quedando sin comestibles y dejaron de cobrar este mes los 298 dólares que solían percibir.

¿Cuál fue la respuesta de los demócratas?

Pero en una importante concesión para los demócratas, el acuerdo no incluye una extensión de los subsidios que expiran bajo Obamacare, o la Ley de Cuidado de Salud Asequible, después de que los republicanos se mantuvieron firmes en contra de continuar con esos fondos. Eso significa que más de 20 millones de estadounidenses podrían ver aumentar sus primas el próximo año.

"El pueblo estadounidense ahora se ha despertado ante la crisis de atención médica de Trump", dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, el lunes antes de votar en contra de la legislación. "Los demócratas exigieron que encontremos una manera de solucionar esta crisis y rápidamente, pero los republicanos se han negado a moverse una pulgada".

El acuerdo del Senado con los republicanos fue alcanzado con el aporte de los senadores Angus King, independiente de Maine, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, ambas demócratas de New Hampshire; Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen de Nevada; Dick Durbin de Illinois; John Fetterman de Pensilvania; y Tim Kaine de Virginia.

"Este fue el único acuerdo sobre la mesa", dijo Shaheen a los periodistas antes de la votación. "Fue nuestra mejor oportunidad de reabrir el gobierno y comenzar inmediatamente las negociaciones para extender los créditos fiscales de ACA en los que dependen decenas de millones de estadounidenses para mantener los costos bajos".