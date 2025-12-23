Siguen las revelaciones del caso Epstein que involucran a Trump

Desde el expríncipe Andrés hasta el médico del equipo nacional femenino de gimnasia estadounidense condenado por abuso, incluyendo al exsecretario del Tesoro Larry Summers: los nuevos documentos revelados sobre el caso Jeffrey Epstein arrojan nueva luz sobre el entorno y las conexiones del exfinanciero que se suicidó en prisión.

Sin embargo, sus operaciones comerciales aún no se han reconstruido con base en documentos publicados por varios bancos importantes.

¿Qué revelan los nuevos documentos sobre Jeffrey Epstein?

Donald Trump y la Lolita Express

Según informes, el presidente viajó en el jet privado de Epstein ocho veces en la década de 1990, principalmente entre Florida y Nueva Jersey. Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del financiero pedófilo, viajó en al menos cuatro vuelos. Una mujer de 20 años no identificada también viajó a bordo al menos una vez.

Detalles sobre el pasaporte falso encontrado en la residencia de Epstein

The invisible man

Ese es el remitente indicado en el correo electrónico firmado A (identificado como Andrew A) y enviado desde la residencia real de Balmoral a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, pidiéndole que le presente a "chicas nuevas y descaradas". "Has encontrado amigas?", pregunta el expríncipe.

El pasaporte falso

Se encontró un pasaporte austriaco caducado en la residencia de Epstein en Nueva York. Con la fotografía del financiero, pero a nombre de Marius Fortelni, promotor inmobiliario, se encontró un pasaporte austriaco caducado. Arabia Saudita figura como residencia.

Acciones de Larry Summers en el testamento de Epstein

Jes Stanley y Larry Summers

Nuevos documentos revelan que el exdirector ejecutivo de Barclays y el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos fueron nombrados por Epstein como ejecutores de su testamento. Sin embargo, sus nombres desaparecieron de la última versión del testamento, fechada en 2019.

La carta a Larry Nassar sobre el magnate

La carta de Epstein al exmédico del equipo nacional femenino de gimnasia de Estados Unidos, acusado de abuso, fue escrita cuando el financiero ya estaba en prisión.

Data de 2019 y se refiere al "amor de nuestro presidente por las mujeres jóvenes" (en aquel entonces Donald Trump). "Cuando una joven belleza pasaba junto a él, le encantaba 'manosearla', mientras nosotros comemos comida de mala calidad en las cafeterías del sistema penitenciario. La vida es injusta", escribió Epstein.

La "fiesta con prostitutas en Mar-a-Lago"

Una mujer no identificada supuestamente reportó al FBI en 2020 que sabía de una fiesta de prostitutas en Mar-a-Lago, donde Trump había invitado a los asistentes a otra fiesta en honor a Epstein en el año 2000. No está claro si los agentes investigaron lo denunciado.