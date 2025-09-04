EU refuerza seguridad en todas sus fronteras, incluso con Canadá

EU refuerza seguridad en todas sus fronteras, incluso con CanadáFuerza de Tarea Conjunta Alfa presenta avances en seguridad fronteriza en Tampa, Florida
Estados Unidos reforzó la seguridad en todas sus fronteras, incluida la norte, con Canadá, y las marítimas.
Pam Bondi, fiscal general estadounidense, afirmó que "la fuerza de tarea ahora cubrirá nuestra frontera norte y todas nuestras fronteras marítimas".
Bondi destacó que se busca incluir a agentes de la DEA, ATF y el FBI.
Bondi describió múltiples operaciones que interrumpieron el tráfico de personas en las fronteras sur y norte. También mencionó la extradición de personas acusadas de tráfico de personas y las condenas de quienes transportan personas ilegalmente a través de la frontera.
También advirtió a la gente que no pague a los contrabandistas para venir a Estados Unidos, diciendo que es demasiado peligroso.
Bondi viajó a Tampa, Florida, para brindar una actualización sobre el trabajo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y estuvo acompañado por varios fiscales estadounidenses y socios del Departamento de Seguridad Nacional.