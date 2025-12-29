Se incendia depósito de chatarra en Chicago; sin reporte de víctimas

Un incendio se registra la tarde de este lunes en un depósito de chatarra en el lado oeste de Chicago, reportó el medio estadounidense CBS News.

¿Cómo ocurrió el incendio en el depósito de chatarra?

El fuego comenzó poco después de las 16:00 horas locales, en una planta de reciclaje de metales situada en Central Avenue, en el barrio de Austin. El incendio provocó una gran columna de humo negro en el aire. CBS informó que trabajadores del depósito de chatarra utilizaron maquinaria de construcción para intentar sofocar las llamas.

Acciones de los bomberos ante el incendio en Chicago

Poco antes de las 16:15, un camión de bomberos llegó para comenzar a combatir el incendio. Hasta el momento, no hay reporte de víctimas.