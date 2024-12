O se van o se separan, advierte Zar fronterizo: Detendrán a familias enteras

Por: Agencia Reforma

Diciembre 27, 2024 -

Estados Unidos reanudará la práctica de poner a familias de migrantes enteras en centros de detención, de acuerdo con Tom Homan, próximo zar de la Frontera de la Administración de Donald Trump.

WASHINGTON, DC.-Tom Homan aseguró en una entrevista con The Washington Post que no dudará en deportar a padres cuyos hijos tengan la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ese país . Esto haría que las familias tengan que escoger entre dejar el país juntos o separarse y aceptó que el Gobierno no cuenta con las facultades para deportar a aquellos nacidos en Estados Unidos .

"Ellos sabían que estaban entrando de forma ilegal al país y decidieron tener un hijo. Pusieron a su familia en esta posición", dijo Homan al medio estadounidense.

Agregó que autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas albergarán a padres e hijos en carpas.

"Vamos a necesitar construir instalaciones familiares", dijo Homan.

"La cantidad de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos".

La Administración del Presidente Joe Biden puso fin a la detención de familias en 2021 y cerró tres instalaciones destinadas a este propósito.

REDUJO BIDEN FLUJO MIGRATORIO

Estados Unidos inició el año fiscal con el menor número de detenciones de migrantes irregulares en su frontera con México desde la pandemia de Covid-19 del 2020, en parte por las políticas implementadas por el Presidente Joe Biden.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó que en octubre y noviembre pasados -los dos primeros meses del año fiscal 2025- se registraron 200 mil 525 capturas entre puntos regulares de entrada en la frontera sur.

La cifra representa una caída de 59 por ciento respecto al primer bimestre del año fiscal 2024.

Por país de origen de los migrantes irregulares detenidos, la reducción fue de 47.5 por ciento en el caso de México, de 57 por ciento en el de Venezuela y de 68 por ciento en el de Guatemala.

Al presentar, el pasado 19 de diciembre, las estadísticas operativas de la CBP de noviembre, Troy A. Miller, comisionado del organismo, destacó el descenso sostenido de detenciones.

"Nuestros esfuerzos mejorados de aplicación de la ley, combinados con acciones ejecutivas y coordinación con México y los países centroamericanos en los últimos meses, están teniendo un impacto sostenido y significativo", dijo Miller.

Biden implementó una nueva política de asilo a través de la app móvil CBP One, que permite hacer el trámite sin tener que entregarse a agentes estadounidenses en la frontera.