El Mayo Zambada morirá en prisión según Fiscal General de EE.UU.

La Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi aseguró que el confundador del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada, que se declaró ayer culpable de dos cargos criminales en una Corte federal de EU terminará sus días muriendo en una prisión estadounidense, comparándolo con el final de una serie.

En un reunión de Gabinete frente al Presidente Donald Trump, Bondi fue más allá asegurando que lo ocurrido ayer en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York es digno del final de la serie Narcos México transmitida originalmente por la plataforma de streaming Netflix en el año 2018.

"Ayer ocurrió una gran victoria: 'El Mayo' se declaró culpable y junto con (Joaquín) 'El Chapo' (Guzmán) fue él fue cofundador del Cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de Narcos en Netflix . Bueno, ahora sabemos el final: morirá en una prisión estadounidense", dijo Bondi este martes.

"Ellos, El Chapo y El Mayo, son algunos de los peores narcotraficantes del mundo, y ahora pasará cadena perpetua. Y eso es muy importante, porque esos tipos y otros en todo el país, en todo el mundo, han traído a nuestro país drogas: cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina", dijo Bondi en la Casa Blanca.

La condena del narcotraficante mexicano de 75 años está programada para ocurrir en 2026 luego de que se declarará culpable de dos cargos criminales: mantener una empresa criminal continua y conspirar para mantener una empresa de delincuencia organizada que son acreedores a cadena perpetua.