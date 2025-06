Legisladora de NJ se declara inocente

NEWARK, Nueva Jersey.- La representante demócrata por Nueva Jersey, LaMonica McIver se declaró inocente el miércoles de los cargos de agredir e interferir con agentes de inmigración fuera de un centro de detención en Nueva Jersey durante una visita de supervisión congresional a la instalación.

"No me intimidarán. No me impedirán hacer mi trabajo", afirmó fuera del tribunal en Newark después de la breve audiencia.

McIver fue acusada por la fiscal federal interina Alina Habba, una republicana nombrada por el presidente Donald Trump, tras la visita del 9 de mayo a Delaney Hall en Newark. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utiliza la instalación privada, con capacidad para 1.000 camas, como centro de detención.

Este mes fue acusada formalmente de tres cargos de agredir, resistir, obstaculizar e interferir con funcionarios federales. Dos de los cargos conllevan una sentencia máxima de hasta ocho años de prisión. El tercero es un delito menor con un castigo máximo de un año de prisión.

Durante la audiencia del miércoles, McIver se puso de pie y le dijo al juez Jamel Semper: "Su señoría, me declaro inocente". El juez fijó la fecha del juicio para el 10 de noviembre.

Fuera del tribunal, McIver advirtió que cualquiera que se oponga a la administración Trump se encontrará en una posición similar.