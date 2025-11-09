Senado alcanza acuerdo para poner fin al "shutdown"La votación sobre la Ley de Protección al Paciente se separa y se realizará en diciembre.
Un acuerdo bipartidista se alcanzó este domingo en el Senado para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero y poner fin al cierre del gobierno, según informa la cadena CNN, citando fuentes informadas.
¿Qué ocurrió?
En virtud de este acuerdo, la votación sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) se separó y se realizará en diciembre. El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado estadounidense también incluye una medida que interesaba especialmente a los demócratas: la recontratación de los empleados federales despedidos durante el cierre. Asimismo, establece que los empleados en licencia forzosa recibirán el pago retroactivo correspondiente.
¿Cuáles son las consecuencias del acuerdo?
El proyecto de ley de gastos a corto plazo impide que la Oficina de Administración y Presupuesto realice más despidos masivos hasta el 30 de enero. Este acuerdo es crucial para evitar un impacto mayor en los servicios públicos y garantizar la estabilidad laboral de los empleados afectados.