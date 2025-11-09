Senado alcanza acuerdo para poner fin al "shutdown"

Un acuerdo bipartidista se alcanzó este domingo en el Senado para financiar al gobierno federal hasta el 30 de enero y poner fin al cierre del gobierno, según informa la cadena CNN, citando fuentes informadas.

¿Qué ocurrió?

En virtud de este acuerdo, la votación sobre la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) se separó y se realizará en diciembre. El acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado estadounidense también incluye una medida que interesaba especialmente a los demócratas: la recontratación de los empleados federales despedidos durante el cierre. Asimismo, establece que los empleados en licencia forzosa recibirán el pago retroactivo correspondiente.

¿Cuáles son las consecuencias del acuerdo?