Mundial 2026: FIFA responde ante las amenazas de Donald Trump

Tras la posibilidad de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quitara una ciudad como sede del Mundial de 2026 por presuntos temas de seguridad, la FIFA lanzó un comunicado en el que respondió ante la problemática.

"Si percibo condiciones inseguras, llamo a Gianni (Infantino) que es fenomenal y le digo: ´Movámoslo a otra sede´, y él lo hace... No le gustaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad", dijo Trump en días recientes.

¿Qué dijo la FIFA acerca de la postura de Donald Trump para el Mundial 2026?

El máximo organismo del fútbol, encargado de la justa mundialista del próximo año, se pronunció respecto de la seguridad de las ciudades que serán sedes, brindando sus estadios para la Copa del Mundo de 2026.

"La seguridad es la máxima prioridad en todos los eventos de la FIFA a nivel mundial. Obviamente, la seguridad es responsabilidad de los gobiernos, quienes deciden qué es lo mejor para la seguridad pública.