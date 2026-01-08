Agentes federales de inmigración disparan y hieren a 2 personas en Portland, según las autoridades

Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas el jueves fuera de un hospital en Portland, Oregón, informaron las autoridades, un día después de que otro agente baleó de muerte a una conductora en Minnesota.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Portland?

La oficina del FBI en Portland anunció que investiga un "tiroteo con un agente involucrado" que ocurrió alrededor de las 2:15 de la tarde. Según la Oficina de Policía de Portland, sus agentes respondieron a un reporte de un tiroteo cerca de un hospital.

Pocos minutos después, la policía recibió información de que había un hombre con una herida de bala que pedía ayuda en otra zona de la ciudad, a unos tres kilómetros (dos millas) de distancia. Los agentes se presentaron al lugar y encontraron a dos personas con aparentes heridas de bala. Los agentes determinaron que resultaron heridos en el tiroteo con agentes federales, dijo la policía.

Por el momento se desconoce la condición de las víctimas. La presidenta del ayuntamiento de Portland, Elana Pirtle-Guiney, dijo durante una reunión que el tiroteo del jueves tuvo lugar en la parte este de la ciudad y que dos residentes resultaron heridos.

"Por lo que sabemos, ambas personas continúan con vida y esperamos recibir más buenas noticias en el transcurso de la tarde", señaló.

Acciones de la autoridad tras el tiroteo

El tiroteo ocurrió un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) mató a tiros a una mujer en Minnesota. El tiroteo recrudeció las tensiones en una ciudad que ha tenido una relación conflictiva con el presidente Donald Trump, incluido el reciente y fallido intento del mandatario de desplegar a tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

La policía de Portland aseguró la escena donde ocurrió el tiroteo y el lugar en donde las dos personas fueron localizadas en espera de una investigación.

"Aún estamos en las primeras etapas de este incidente", dijo el jefe de policía Bob Day. "Entendemos que hay muchas emociones y tensiones en estos momentos por el tiroteo en Minneapolis, pero hago un llamado a la comunidad a que mantenga la calma mientras trabajamos para tener más información".

Reacciones de funcionarios locales al tiroteo

El alcalde de Portland, Keith Wilson, y el ayuntamiento de la ciudad pidieron al ICE que suspendiera todas sus operaciones en la ciudad más grande de Oregon hasta que se completara una investigación.

"Estamos unidos como funcionarios electos al decir que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se socavan las protecciones constitucionales y aumenta el derramamiento de sangre", según un comunicado conjunto. "Portland no es un 'campo de entrenamiento' para agentes militarizados, y la 'fuerza total' con la que amenaza el gobierno tiene consecuencias mortales".

Los funcionarios de la ciudad afirmaron que "la militarización federal socava la seguridad pública efectiva con base en la comunidad, y va en contra de los valores que definen nuestra región. Usaremos todas las herramientas legales y legislativas disponibles para proteger los derechos civiles y humanos de nuestros residentes".

Hicieron un llamado a los residentes a presentarse con "calma y propósito durante este momento difícil".

"Respondemos con claridad, unidad y un compromiso con la justicia", según el comunicado. "Debemos unirnos para proteger a Portland".

El senador federal demócrata por Oregon, Jeff Merkley, pidió que cualquier persona que quiera manifestarse lo haga de forma pacífica.

"Trump quiere generar disturbios", señaló en una publicación en la red social X. "No caerán en la trampa".