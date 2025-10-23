Fallece familia de candidato a gobernador de Illinois tras accidente de helicóptero

Cuatro familiares de un republicano que se postula para gobernador en Illinois murieron en un accidente de helicóptero en Montana, informó su campaña el jueves.

El hijo, la nuera y dos nietos del exlegislador estatal Darren Bailey, quien perdió la elección para gobernador en Illinois en 2022 y busca nuevamente la nominación de su partido en la contienda del próximo año, murieron en el accidente el miércoles. Bailey sirvió tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Illinois.

Su hijo, Zachary, su nuera Kelsey, y dos hijos de la pareja, Vada Rose, de 12 años, y Samuel, de 7, fallecieron en el accidente en una zona remota del este de Montana, dijo su campaña en un comunicado. El tercer hijo de la pareja no estaba en el helicóptero.

"Darren y Cindy están desolados por esta pérdida inimaginable. Encuentran consuelo en su fe, su familia y las oraciones de tantos que los aman y cuidan de ellos", decía el comunicado.

Zachary Bailey estaba pilotando el helicóptero cuando se estrelló, explicó Aaron del Mar, compañero de fórmula de Darren Bailey, y por el momento vocero de la familia. Estaban en Montana en un viaje de negocios para que Zachary Bailey pudiera expandir su uso de helicópteros como parte del negocio agrícola de la familia, agregó Del Mar. Bailey y sus dos hermanos ayudaban a su padre a administrar su granja en el centro-sur de Illinois.

Zachary Bailey obtuvo su licencia de helicóptero hace años, dijo Del Mar, para poder entregar suministros médicos y ayudar a personas en países del tercer mundo. "Esa fue una fuerza impulsora para que obtuviera su licencia", dijo.

Se desconoce la causa del accidente, dijo Del Mar. Nadie más estaba a bordo, agregó. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo el jueves que estaba investigando el accidente cerca de la ciudad de Ekalaka. La policía del condado Carter informó que respondió al sitio del accidente al suroeste de la ciudad el miércoles por la noche.

Bailey, de la ciudad de Xenia, en el sur de Illinois, anunció en septiembre que buscaría la nominación del Partido Republicano para gobernador en 2026. Perdió ante el gobernador JB Pritzker en 2022.

Pritzker dijo el jueves que él y su esposa expresaron sus condolencias a la familia Bailey. "No puedo imaginar perder a un hijo, perder a dos nietos y por lo que deben estar pasando", señaló el gobernador.

Bailey, un conservador acérrimo, aumentó drásticamente su perfil estatal en 2020 como crítico frecuente del enfoque de Pritzker sobre la pandemia de coronavirus, incluida la negativa a usar una máscara durante las sesiones legislativas.

Durante su candidatura a gobernador, Bailey criticó la delincuencia en Chicago y propuso eliminar el sistema de licencias de armas del estado, diciendo que no impide que las personas usen armas ilegalmente. Una vez apoyó una resolución que buscaba hacer de Chicago un estado separado.

Bailey desafió sin éxito al representante republicano Mike Bost en las primarias del año pasado por un distrito que cubre gran parte del tercio inferior de Illinois.