Pensilvania: Investigan si una explosión en asilo que dejó 2 muertos fue por una fuga de gas

Equipos de construcción trabajaban para despejar las paredes y el techo colapsados de un hogar de ancianos en Pensilvania el miércoles, para ayudar a los investigadores a encontrar la causa de una explosión que mató a una residente y a una empleada y provocó una dramática evacuación en medio de fuego y escombros que caían.

La explosión del martes por la tarde dejó 20 personas hospitalizadas, incluyendo una en estado crítico. El resto de los empleados y 120 residentes fueron localizados después de horas de búsqueda entre los escombros, dijo Charles Winik, jefe de policía de Bristol Township.

Los sobrevivientes fueron trasladados a asilos cercanos propiedad de la misma compañía, dijeron el jefe de policía y funcionarios de salud.

La oficina forense del condado Bucks informó el miércoles que la empleada fallecida era Muthoni Nduthu, de 52 años. Las autoridades todavía no divulgan el nombre de la otra mujer fallecida, quien era una residente del asilo.

También dijeron que no sabían la causa de la explosión en el Bristol Health & Rehab Center, aunque un equipo de servicios públicos estuvo en el lugar investigando un informe de fuga de gas cuando ocurrió la explosión. La detonación fue tan poderosa que sacudió casas a varias cuadras a la redonda en Bristol, a unos 32 kilómetros (20 millas) al noreste de Filadelfia.

Una ala de la instalación que albergaba la cocina y la cafetería quedó casi destruida por completo, sin techo, prácticamente sin paredes ni ventanas. Los escombros cubrían el terreno.

Winik dijo que la magnitud de las bajas pudo ser mucho peor. La policía y los bomberos llegaron en masa desde la región, mientras que el personal de un hospital cercano y vecinos se apresuraron a ayudar a evacuar a los heridos. Una persona fue resucitada en un hospital, dijeron las autoridades.

Los bomberos enfrentaron un fuerte olor a gas, llamas, paredes colapsadas e incluso una segunda explosión para rescatar a personas atrapadas en escaleras y huecos de ascensores y bajo los escombros, dijeron las autoridades. "Nunca he visto tal heroísmo", dijo Winik a los periodistas el miércoles. "Corrían hacia un edificio que yo, desde 15 metros de distancia, aún podía oler gas, y paredes que parecían que iban a caer".

Algunos residentes no podían caminar ni hablar, y algunos estaban en sillas de ruedas, señaló el jefe de policía.

Diecinueve personas seguían hospitalizadas el miércoles, dijo Winik. Las agencias federales estaban asistiendo en la investigación, que estaba a la espera de que los equipos retiraran los escombros.

"Hasta que no excavemos el área y retiremos las paredes y el techo que colapsaron, no tendremos idea de lo que pudo haber ocurrido allí", agregó Winik.

La explosión en el hogar de ancianos de 174 camas ocurrió poco después de que un equipo de servicios públicos respondió a informes de un olor a gas en la instalación, dijeron las autoridades. La empresa local de servicios de gas, PECO, dijo que el equipo cortó el suministro de gas natural y electricidad a la instalación, pero no sabía si el equipo de servicios públicos o el gas estuvieron involucrados en la explosión.

Willie Tye, quien vive a una cuadra de distancia, dijo que estaba viendo un partido de baloncesto cuando escuchó un fuerte estruendo.

"Pensé que un avión o algo había caído sobre mi casa", dijo. Cuando salió, vio "fuego por todas partes" y gente huyendo del edificio.

Los registros estatales muestran que la instalación fue citada por múltiples violaciones durante su inspección más reciente en octubre por el Departamento de Salud de Pensilvania, incluyendo no proporcionar planos de planta precisos, no mantener adecuadamente las escaleras y los extintores de incendios en un nivel. Los inspectores también citaron a la instalación por carecer de las barreras requeridas diseñadas para contener el humo a través de los pisos.

La calificación general de Medicare para la instalación se enumera como "muy por debajo del promedio", con calificaciones particularmente bajas para las inspecciones de salud.

Musuline Watson, quien dijo ser asistente de enfermería certificada en la instalación, dijo a WPVI-TV que el personal olió gas el fin de semana, pero no sospecharon un problema grave porque no había calefacción en esa habitación.

El asilo se afilió recientemente al Saber Healthcare Group, con sede en Ohio, y calificó el incidente como "devastador" en un comunicado, diciendo que el personal de la instalación informó rápidamente del olor a gas a la empresa local de servicios de gas antes de la explosión.