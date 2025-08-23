Registran casa y oficina de exasesor de Donald

WASHINGTON, DC

El FBI registró el viernes la casa en Maryland y la oficina en Washington del exasesor de seguridad nacional del gobierno del presidente Donald Trump, John Bolton, como parte de una investigación policial sobre el posible manejo indebido de información clasificada, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Bolton, quien se convirtió en un crítico abierto de Trump tras ser despedido en 2019 y tuvo enfrentamientos con la primera administración del republicano por un mordaz libro de su autoría, en el que documentó su tiempo en la Casa Blanca, no estaba bajo custodia el viernes y no ha sido acusado de ningún delito, dijo la persona, que no estaba autorizada a declarar públicamente acerca de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Es probable que los registros, que aparentemente son el paso público más importante tomado por el Departamento de Justicia contra una persona que el presidente percibe como enemiga, generen una nueva alarma de que el gobierno de Trump utiliza sus poderes de aplicación de la ley contra los enemigos del republicano. También se producen en un momento en que el gobierno toma medidas para examinar las actividades de otros críticos, como la autorización de una investigación de un jurado investigador sobre los orígenes de la pesquisa Trump-Rusia que acosó al presidente durante gran parte de su primer mandato, y mientras los líderes del FBI y del Departamento de Justicia muestran su lealtad a Trump.

También se desarrollan en el contexto de una búsqueda, realizada en 2022, de documentos clasificados en la finca Mar- a-Lago, propiedad de Trump, en Palm Beach, Florida, una acción que produjo cargos penales que posteriormente fueron desestimados, pero que sigue siendo fuente de indignación para el presidente y sus seguidores, que insisten en que el mandatario fue señalado injustamente, a pesar de que se encontraron registros ultrasecretos. El actual director del FBI, Kash Patel, quien incluyó a Bolton en una lista de "miembros del Estado profundo del Poder Ejecutivo" en un libro de 2023, dijo esta semana en una entrevista divulgada en Fox News Channel que la búsqueda en Mar-a-Lago representó una "total instrumentalización y politización" de la oficina.

En declaraciones hechas a periodistas durante una visita no programada a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Trump dijo que había visto la cobertura noticiosa de los registros del viernes y esperaba que el Departamento de Justicia le informara al respecto, pero también insistió en que no "quería saber sobre ello".

"Podría saber sobre ello. Pude haber sido quien lo iniciara. De hecho, soy el principal agente de la ley. Pero siento que es mejor así", dijo Trump.

En los últimos meses, Bolton había dicho en entrevistas que sabía que podría ser objeto de escrutinio, y declaró a la AP en enero, poco antes de que Trump asumiera el cargo, que "Cualquiera que esté en desacuerdo con Trump tiene que preocuparse por las represalias.



