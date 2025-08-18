Europa va con Zelensky a la reunión con Trump

KIEV, Ucrania

Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron el domingo que acompañarán al presidente Volodymyr Zelenskyy a Washington para las conversaciones con el presidente Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, con la posibilidad de garantías de seguridad de Estados Unidos ahora sobre la mesa de negociaciones.

Los gobernantes de Francia, el Reino Unido y Alemania se están uniendo en torno al líder ucraniano tras su exclusión de la cumbre de Trump el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin. Su promesa de estar al lado de Zelenskyy en la Casa Blanca el lunes es un aparente esfuerzo para asegurar que la reunión vaya mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelenskyy en un acalorado encuentro en el Despacho Oval.

"Los europeos temen que se repita la escena del Despacho Oval y por eso quieren apoyar a Zelenskyy sin reservas", afirmó el general francés retirado Dominique Trinquand, exjefe de la misión militar francesa ante Naciones Unidas. "Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump"

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el domingo que Putin acordó en la reunión en Alaska con Trump permitir que el gobierno estadounidense y los aliados europeos ofrezcan a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de 3 años y medio

En una conferencia de prensa en Bruselas con Zelenskyy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el bloque europeo "agradece la disposición del presidente Trump para contribuir a garantías de seguridad similares al Artículo 5 para Ucrania. Y la ´Coalición de los dispuestos´, que incluye a la Unión Europea, está lista para hacer su parte".

Von der Leyen fue acompañada el domingo por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz al anunciar que participarán en las conversaciones del lunes en la Casa Blanca, al igual que el secretario general de la alianza militar de la OTAN, Mark Rutte.

La muestra de apoyo de los dirigentes europeos podría ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales europeas de que Ucrania corre el riesgo de verse obligada a aceptar un acuerdo de paz que Trump dice que quiere negociar con Rusia.



