Ofrecerá EU ciudadanía solamente a los mejores

Washington, DC

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) del presidente Donald Trump está reforzando su estándar de evaluación para extranjeros que buscan obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización.

"La ciudadanía estadounidense es la norma de oro de la ciudadanía; solo debe ofrecerse a los mejores del mundo", declaró el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, a Breitbart News.

El director de USCIS, Joseph Edlow, emitió un memorando titulado "Restaurando un Estándar Riguroso, Holístico e Integral de Evaluación de Buen Carácter Moral para Extranjeros que Solicitan la Naturalización" para mejorar las determinaciones de buen carácter moral de la agencia cuando un extranjero busca obtener la ciudadanía.

"Hoy, USCIS añade un nuevo elemento al proceso de naturalización que garantiza que los nuevos ciudadanos estadounidenses no solo adopten la cultura, la historia y el idioma del país, sino que también demuestren un Buen Carácter Moral", declaró Tragesser.

"Este memorando garantiza que los funcionarios del USCIS contabilicen las contribuciones positivas de un extranjero a la sociedad estadounidense, incluyendo la participación comunitaria, los logros y la responsabilidad financiera, en lugar de la ausencia de mala conducta", continuó. "El USCIS continuará restaurando la integridad del sistema de inmigración del país, especialmente en lo que respecta al prestigioso privilegio de la ciudadanía".

En la práctica, los funcionarios del USCIS ahora buscarán los atributos positivos de un extranjero al solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización, no solo la ausencia de mala conducta en su historial personal.

La política actualizada surge después de que Edlow declarara recientemente a Breitbart News en una entrevista exclusiva que la administración del expresidente Joe Biden había truncado preguntas de seguridad vitales en el proceso de naturalización para acelerar el ritmo de los extranjeros que obtenían la ciudadanía.

De hecho, minimizar las preguntas de seguridad funcionó para cumplir el objetivo de Biden de llenar el electorado estadounidense con millones de nuevos ciudadanos estadounidenses, nacidos fuera de Estados Unidos, que ahora son elegibles para votar.

En menos de cuatro años, el gobierno de Biden otorgó la ciudadanía a casi 3,5 millones de extranjeros, lo que, según el Instituto de Política Migratoria, representa, con diferencia, la mayor cantidad de naturalizaciones en un solo mandato presidencial.

Actualmente, hay 23 millones de estadounidenses naturalizados, nacidos fuera de Estados Unidos, que pueden votar en las elecciones locales, estatales y federales.



