Acusan a empresario de estafa piramidal

HAMILTON, Nueva York

Durante décadas, Miles "Burt" Marshall era el hombre al que uno iba a ver en cualquier zona del norte del estado de Nueva York si tenía algo de dinero para invertir pero quería mantenerlo local.

Desde una oficina en el encantador pueblo de Hamilton, muy cerca de la Universidad Colgate, Marshall preparaba impuestos y vendía seguros. También recibía dinero para lo que a veces se llamaba el «Fondo del 8%», que garantizaba ese interés anual independientemente de lo que sucediera en los mercados financieros.

Sus clientes corren la voz entre familiares y amigos. ¿Tienes ahorros para la jubilación? Deja que Burt se encargue. Él los invertirá en propiedades de alquiler locales y tu dinero crecerá más rápido que en un banco.

Marshall era amable y simpático. Regalaba bolsas de regalo con jarabe de arce, pepinillos y miel local en frascos etiquetados con frases tiernas como: "No seas tonto. Para una cobertura de seguro adecuada, llama a Miles B. Marshall".

"Te contaba sobre todas las demás personas que invierten. Las iglesias invierten. Los bomberos invierten. Los médicos invierten", dijo una clienta, Christine Corrigan. "Así que uno pensaba: ´Bueno, son gente inteligente. No estarían haciendo esto si no estuviera bien hacerlo... ¿Por qué vas a ser tú el que sospecha?´"

Marshall debía a casi 1.000 personas y organizaciones alrededor de 95 millones de dólares en capital e intereses cuando se declaró en quiebra hace dos años, según los documentos del síndico.

Este verano, el empresario de 73 años fue acusado formalmente de que su negocio de inversiones era una estafa piramidal. Podría enfrentar una pena de prisión si es declarado culpable.

Los abogados de Marshall se negaron a hacer comentarios.

Las pérdidas totales de los inversores de Marshall no alcanzan el multimillonario esquema Ponzi ideado por Bernie Madoff . Sin embargo, son graves en la pequeña ciudad universitaria de unos 6.400 habitantes y su entorno, mayoritariamente rural.

Muchos inversionistas eran profesores, obreros, oficinistas o jubilados de Colgate. Algunos perdieron los ahorros de toda una vida, que ascendían a decenas o cientos de miles de dólares. Corrigan y su esposo, dueños de un restaurante a 48 kilómetros al este, tenían una deuda de aproximadamente 1,5 millones de dólares.

Ahora se preguntan cómo alguien que parecía tan confiable, que organizaba fiestas anuales para sus clientes e incluso los llamaba en sus cumpleaños, pudo traicionar su confianza.

"Ves la vida de otra manera después de que esto sucede. Es como: ´¿En quién confías?´", dijo Dennis Sullivan, a quien se le debían unos 40.000 dólares. "Es triste por lo que le ha hecho a la zona".

Marshall y su esposa vivían en una casa victoriana de ladrillo, a pocas cuadras de su oficina. Además de seguros y preparación de impuestos, alquilaba más de 100 propiedades y dirigía un negocio de autoalmacenamiento y una imprenta.

Sus padres tenían un negocio de seguros y bienes raíces en la zona y el nombre Marshall era respetado localmente.







