Trump insinúa que EEUU reanudará las pruebas nucleares por primera vez en 30 años

El presidente Donald Trump pareció insinuar que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas y apuntó que se harían en "igualdad de condiciones" con Rusia y China.

El Kremlin señaló que la prohibición mundial de los ensayos nucleares sigue vigente, pero advirtió que, si algún país reanuda las pruebas, Rusia hará lo mismo.

No hubo indicios de que Washington comenzará a detonar ojivas, pero el presidente ofreció pocos detalles sobre lo que parecía ser un importante cambio en la política estadounidense.

Trump hizo el anuncio en redes sociales minutos antes de reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur para sostener conversaciones sobre comercio. Más tarde, cuando habló con reporteros a bordo del Air Force One de regreso a Washington, no ofreció más detalles.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya prueban con regularidad sus misiles con capacidad para trasladar ojivas nucleares, pero no han detonado ese tipo de armas desde 1992. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que Estados Unidos firmó, pero no ratificó, ha sido respetado desde su adopción por todas las naciones con armas nucleares, con Corea del Norte como única excepción.

Pero Trump insinuó que era necesario efectuar cambios, ya que otros países sí están probando ese tipo de armas. No estaba claro a qué se refería, pero el hecho recordó a las tensiones de la época de la Guerra Fría.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, le he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió el mandatario en una publicación en su red, Truth Social. "Ese proceso comenzará de inmediato".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Cuando se le preguntó acerca de los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reafirmó una advertencia previa del presidente del país, Vladímir Putin, quien dijo que Moscú retomaría las pruebas nucleares si otros lo hacen primero.

"Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia", afirmó en una videollamada con reporteros.

La Casa Blanca no respondió a una petición de más detalles.

Más tarde, cuando Trump habló con los periodistas, pareció confundir las pruebas de misiles que transportan ojivas nucleares con las de las ojivas en sí.

Según él, otros países "parecen estar realizando pruebas nucleares", pero cuando se trata de Estados Unidos, "tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas".

"Los veo probando y digo, bueno, si ellos van a realizar pruebas, supongo que nosotros también deberíamos hacerlas", agregó.

Cuando se le preguntó por el lugar donde se llevarían a cabo los ensayos, el presidente dijo: "Se anunciará. Tenemos sitios de prueba".

Hasta el momento, las autoridades del Pentágono no han respondido a preguntas sobre el anuncio de Trump en relación con las pruebas de misiles nucleares.

El senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey, que copreside el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Armas Nucleares y Control de Armas, dijo que Estados Unidos "no debe reanudar" los ensayos nucleares.

"Se trata de una decisión imprudente que nos hará menos seguros y conducirá a una nueva carrera armamentista nuclear", dijo el senador en una publicación en X.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó el jueves el anuncio de Trump, diciendo en un comunicado que "los riesgos nucleares actuales ya son alarmantemente altos".

"Nunca debemos olvidar el desastroso legado de más de 2.000 pruebas de armas nucleares realizadas en los últimos 80 años", dijo Guterres, según su portavoz adjunto, Farhan Haqq. "Las pruebas nucleares nunca pueden permitirse en ninguna circunstancia".

¿Qué está haciendo Rusia en este contexto?

Rusia prueba nuevas armas de propulsión nuclear. Putin anunció esta semana que el país probó un nuevo dron submarino de propulsión atómica con capacidad nuclear y un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear. Pero el mandatario ruso no anunció prueba alguna de armas atómicas, que el Kremlin realizó por última vez en 1990.

Peskov hizo hincapié en que las recientes pruebas del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y del dron submarino de propulsión nuclear Poseidón no tenían nada que ver con el veto global a los ensayos con ojivas nucleares.

"Con respecto a las pruebas del Burevestnik y el Poseidón, esperamos que el presidente Trump haya sido informado correctamente sobre esto", declaró el vocero. "No hay manera de que puedan interpretarse como pruebas nucleares".

Trump no mencionó específicamente las pruebas rusas en su publicación, pero aludió a los arsenales nucleares de Xi y Putin al afirmar que "Rusia es segunda, y China está muy atrás en tercer lugar, pero estará a la par en cinco años".

En 2023, Putin firmó un proyecto de ley que revoca la ratificación de un veto global a las pruebas nucleares, una medida que, según Moscú, era necesaria para poner a Rusia a la par con Estados Unidos. El tratado fue firmado por el presidente estadounidense Bill Clinton, pero el Senado estadounidense nunca lo ratificó.

Antes de este año, Trump señaló que quería presionar a sus homólogos rusos y chinos en la dirección opuesta, apuntando que querría reanudar el diálogo para el control de armas nucleares con ambas naciones.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de China instó a Washington a abstenerse de realizar pruebas nucleares.

"China espera que Estados Unidos cumpla con seriedad con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y respete su compromiso de suspender las pruebas nucleares", dijo Guo Jiakun en una conferencia de prensa en Beijing.

Aunque su anuncio sonaba a escalada, Trump dijo a reporteros que le gustaría ver una "desnuclearización" y "descalada".

"De hecho, estamos hablando con Rusia sobre eso", afirmó el mandatario, que no ofreció más detalles.

¿Cuál es la preocupación entre activistas a favor del control de armas?

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas con sede en Washington, criticó rápidamente el anuncio y aseveró que Trump estaba "mal informado y desconectado de la realidad".

En publicaciones en redes sociales, Kimball señaló que Estados Unidos no tiene ninguna razón para reanudar los ensayos con explosivos nucleares, y que se requerirían al menos 36 meses para retomar los ensayos en el lugar donde se realizaban en Nevada, donde ocurrieron bajo tierra las últimas detonaciones.

"Al anunciar imprudentemente su intención de reanudar las pruebas nucleares, Trump desencadenará una fuerte oposición pública en Nevada, de todos los aliados de Estados Unidos, y podría desatar una reacción en cadena de pruebas nucleares por parte de los adversarios de Estados Unidos, y hacer saltar por los aires el Tratado de No Proliferación Nuclear", indicó Kimball en uno de sus mensajes.

Los sobrevivientes de los bombardeos atómicos estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial criticaron el anuncio de Trump.