Nieve, lluvia y frío esperan a algunos viajeros en fin de semana de Acción de Gracias

Una fuerte tormenta de nieve en la región del centro-norte de Estados Unidos y en el área de los Grandes Lagos está trayendo el invierno a algunos viajeros del Día de Acción de Gracias, y los meteorólogos señalan que el noreste del país podría tener su propia tormenta invernal temprana la próxima semana.

Las advertencias y avisos de tormenta invernal se extendieron desde Montana hasta Ohio, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los meteorólogos advirtieron que podría haber retrasos en los aeropuertos y tráfico lento en carreteras, ya que la nieve podría caer a más de 2,5 centímetros (una pulgada) por hora en algunas áreas.

¿Qué ocurrió?

La tormenta ya había arrojado más de 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en el norte de Iowa para la mañana del sábado y se esperaba al menos esa cantidad de nieve en Chicago, así como en otras partes de Illinois, Wisconsin, Indiana y Michigan.

El aeropuerto de San Luis reportó retrasos de aproximadamente una hora la mañana del sábado, según FlightAware.com. No se reportaron retrasos serios en los aeropuertos de Chicago, ya que uno de los días de viaje más concurridos se intensificó después del Día de Acción de Gracias.

Se reportaron carreteras cubiertas de nieve y viajes lentos en todo Iowa. Hasta ahora, las condiciones pronosticadas no cumplen con los criterios de advertencia de ventisca, dijeron los meteorólogos: vientos de al menos 56 kilómetros por hora (35 mph), visibilidades de menos de 400 metros (un cuarto de milla) y que duren más de tres horas.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Se espera que la misma tormenta y el frente frío también generen tormentas eléctricas y la posibilidad de lluvias intensas el sábado desde el sur de Missouri hasta Luisiana y Texas. Los meteorólogos dijeron que es cada vez más probable otra tormenta invernal para el lunes y martes con lluvia helada y hielo en los Apalaches y nieve moderada a intensa posible en el interior del noreste del país.