Ventas de viviendas en Estados Unidos caen a niveles más bajos en 30 años

El número de viviendas en Estados Unidos que cambian de manos a medida que las personas se mudan por trabajo, se jubilan o buscan más espacio para vivir no había sido tan bajo en casi 30 años.

Aproximadamente 28 de cada 1.000 viviendas cambiaron de manos entre enero y septiembre, la tasa de rotación de viviendas más baja en Estados Unidos al menos desde la década de 1990, según un análisis de Redfin.

La tasa de rotación de viviendas representa el número de casas vendidas dividido por el número total de propiedades existentes vendibles. Mientras que los datos de ventas muestran si se comercializan más o menos viviendas en un período determinado, la tasa de rotación ayuda a ilustrar cómo los propietarios permanecen más tiempo en sus hogares.

"No es saludable para la economía que las personas se queden en sus casas", señaló Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin.

Téngase en cuenta que la tasa de rotación de ventas de viviendas durante los primeros nueve meses de este año disminuyó aproximadamente un 30% en comparación con la tasa promedio en los mismos períodos entre 2012 y 2022.

¿Qué factores influyen en la baja rotación de viviendas?

Tradicionalmente, oportunidades como un nuevo trabajo o la necesidad de más espacio al formar una familia motivan a los propietarios a vender y mudarse.

El hecho de que menos viviendas estén cambiando de manos sugiere que no están viendo tantas oportunidades de movilidad laboral, o quizás no pueden permitirse vender y comprar a los precios y tasas hipotecarias actuales.

"Si las personas están estancadas, ello refleja cómo la economía está estancada", afirmó Fairweather. "Estamos en un mercado laboral de baja contratación y despido, y creo que esto va de la mano con eso".

Los empleadores en Estados Unidos añadieron solo 22.000 empleos en agosto, según el Departamento de Trabajo, una disminución respecto a los 79.000 en julio y muy por debajo de los 80.000 que los economistas esperaban.

Los datos de contratación del gobierno están en pausa durante el cierre, por lo que el recuento de contrataciones del Departamento de Trabajo en septiembre nunca se publicó, pero a principios de este mes, una encuesta de la empresa de nóminas ADP mostró que el sector privado perdió 32.000 empleos el mes pasado.

¿Cómo afecta la economía a las ventas de viviendas?

Mientras tanto, varias grandes empresas, como Microsoft, General Motors, Amazon y Target, han anunciado recortes de empleos. La desaceleración del mercado laboral preocupa cada vez más a muchos estadounidenses. Eso no es una buena receta para la venta de viviendas.

Otro factor que mantiene un límite en las ventas de viviendas: muchos propietarios que compraron o refinanciaron a tasas hipotecarias extremadamente bajas en 2020 y 2021 tienen pocos incentivos para vender y comprar a las tasas de préstamos actuales.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en recesión desde 2022, el año en que las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos que impulsaron una fiebre de compra de viviendas al inicio de esta década.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. Las ventas han sido lentas este año, aunque se aceleraron el mes pasado a su ritmo más rápido desde febrero, ya que las tasas hipotecarias disminuyeron.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años cayó esta semana a su nivel más bajo en más de un año.

Aunque la reducción de las tasas aumenta el poder adquisitivo de los compradores de viviendas, los costos de los créditos siguen siendo demasiado altos para que muchos estadounidenses puedan permitirse comprar una vivienda después de años de precios en aumento vertiginoso. El precio de venta medio de una vivienda previamente ocupada en Estados Unidos ha aumentado un 53% en los últimos seis años.