20vo ataque de EEUU contra presunto barco de drogas deja 4 muertos en el Caribe

El 20vo ataque militar de Estados Unidos a un barco acusado de transportar drogas ha dejado cuatro muertos en el mar Caribe, afirmó el Ejército estadounidense el viernes, mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica su campaña en aguas sudamericanas.

El ataque más reciente ocurrió el lunes, según una publicación en redes sociales el viernes del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en el Caribe y América Latina. Esto eleva a 80 el número de muertos desde que comenzaron los ataques en septiembre, mientras la Armada de México suspendió la búsqueda de un sobreviviente de un ataque a finales de octubre después de cuatro días.

La publicación del Comando Sur en X muestra un barco acelerando sobre el agua antes de quedar envuelto en llamas. El comando dijo que la inteligencia confirmó que la embarcación "estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando narcóticos".

¿Cuál es el contexto de la operación?

La publicación del Comando Sur marcó un cambio respecto de la práctica del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de anunciar típicamente los ataques en redes sociales, aunque él rápidamente volvió a publicar la declaración del Comando Sur. Hegseth anunció los dos ataques anteriores el lunes después de que se llevaran a cabo el domingo. Mientras tanto, la administración Trump está expandiendo la presencia militar de Estados Unidos en la región al traer al portaaviones USS Gerald R. Ford. Se espera que el buque de guerra más avanzado del país llegue en los próximos días después de viajar desde el Mediterráneo.

El jueves, Hegseth nombró formalmente la misión como Operación Lanza del Sur, enfatizando la creciente importancia y permanencia de la presencia militar en la región. Una vez que el Ford llegue, la misión abarcará casi una docena de barcos de la Marina, así como unos 12.000 marineros e infantes.

¿Qué justificaciones presenta la administración Trump?

La administración Trump ha insistido en que el aumento de buques de guerra se centra en detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que los muertos en los barcos fueran "narcoterroristas". Los ataques han tenido como objetivo embarcaciones principalmente en el Caribe, pero también han ocurrido en el Pacífico, donde se trafica gran parte de la cocaína de los mayores productores del mundo.

Algunos observadores dicen que el portaaviones es una nueva herramienta de intimidación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si los aviones de guerra estadounidenses podrían bombardear objetivos terrestres para presionar a Maduro a renunciar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, quien fue ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado, como el líder de Venezuela y ha calificado al gobierno como una "organización de transbordo" que coopera abiertamente con quienes trafican drogas hacia Estados Unidos.

Maduro ha dicho que el gobierno de Estados Unidos está "fabricando" una guerra contra él. El gobierno de Venezuela esta semana promocionó una movilización "masiva" de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques estadounidenses.

Trump ha justificado los ataques diciendo que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga y afirmando que los barcos son operados por organizaciones terroristas extranjeras que están inundando las ciudades estadounidenses con drogas.

En Estados Unidos, los legisladores, incluidos los republicanos, han presionado para obtener más información sobre quién está siendo atacado y la justificación legal de los ataques.

La semana pasada, Rubio y Hegseth se reunieron con un grupo bipartidista de legisladores que supervisan temas de seguridad nacional, proporcionando una de las primeras visiones de alto nivel sobre la justificación legal y la estrategia detrás de los ataques.