EEUU dice que ahora entra a 2da fase de plan para Gaza, que involucra desarme de Hamás

WASHINGTON — Estados Unidos afirma que está avanzando hacia la siguiente fase del alto al fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

Detalles sobre el desarme de Hamás en Gaza

El enviado de Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo estaba entrando en una fase centrada en desmilitarizar Gaza, establecer un gobierno tecnocrático y la reconstrucción.

Witkoff no ofreció detalles el miércoles sobre la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza.

Expectativas de la nueva administración palestina en Gaza

La Casa Blanca tampoco ofreció detalles. Witkoff expresó que Estados Unidos espera que Hamás devuelva de inmediato al último rehén fallecido como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo.