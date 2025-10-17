EEUU ha apresado a sobrevivientes de ataque contra lancha en el Caribe

Estados Unidos aprehendió a sobrevivientes de un ataque militar estadounidense contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, según informaron el viernes un funcionario de defensa y otra persona familiarizada con el asunto.

Es el primer ataque del ejército estadounidense contra lanchas en el Caribe del que se sabe que alguien escapa con vida desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a atacar embarcaciones pequeñas en las aguas frente a Venezuela el mes pasado, y plantea preguntas sobre cómo Estados Unidos tratará a los sobrevivientes.

Trump confirmó posteriormente el ataque durante un evento en la Casa Blanca. "Atacamos un submarino, y era un submarino que transportaba drogas construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas", aseveró.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no negó que hubo sobrevivientes, pero dijo repetidamente que los detalles se darán a conocer después.

El ataque del jueves, al menos el sexto desde principios de septiembre, eleva a por lo menos 28 el número de muertos por las acciones militares de Estados Unidos contra botes en la región.

Es el primero en el que hay sobrevivientes que fueron recogidos por el ejército estadounidense. Hasta el momento, se ignora qué se hará con ellos. Según el funcionario de defensa, están retenidos en un buque de la Marina estadounidense.

El funcionario y otra persona confirmaron el ataque y la detención de los sobrevivientes bajo la condición de anonimato porque aún no ha sido reconocido públicamente por el gobierno de Trump.

Trump ha justificado los ataques militares contra lanchas en el Caribe con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga, la misma autoridad legal utilizada por el gobierno de Bush cuando declaró la guerra al terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tal autoridad incluye capturar y detener combatientes y usar fuerza letal para eliminar a sus líderes.

Algunos expertos en leyes han cuestionado la legalidad de tal estrategia. El uso de fuerza militar abrumadora por parte de Estados Unidos para combatir a los cárteles, junto con la autorización que ha dado Trump a su gobierno para emprender acciones encubiertas dentro de Venezuela, posiblemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, pone a prueba los límites del derecho internacional, según los juristas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido uno de los más críticos de la región en cuanto a los ataques, y el viernes volvió a plantear la posibilidad de que entre las embarcaciones atacadas hubiesen a bordo colombianos, sin mostrar pruebas. Pidió estar alerta sobre el paradero de dos jóvenes de una ciudad del Caribe colombiano que no han sido localizados e indicó que, de comprobarse su hipótesis, está dispuesto a denunciar a funcionarios estadounidenses para que sean juzgados en Colombia.

El viernes, Trump pareció confirmar reportes de que Maduro ha ofrecido una participación en el petróleo y otros recursos minerales de Venezuela en los últimos meses con la intención de contrarrestar la creciente presión de Estados Unidos. La semana pasada, el diario New York Times fue el primer medio en reportar esa intención del gobierno de Maduro.

Funcionarios del gobierno venezolano también han planteado un plan según el cual Maduro eventualmente dejará el cargo, de acuerdo con un exfuncionario del gobierno de Trump. Ese plan también fue rechazado por la Casa Blanca, según un reporte de la AP.

"Lo ha ofrecido todo", aseveró Trump a periodistas al comienzo de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos".

Para los sobrevivientes del ataque del jueves, la saga está lejos de terminar. Ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo cuestionamientos sobre si se les considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal.

Reuters fue el primer medio en reportar el ataque el jueves por la noche.

Los ataques en el Caribe han causado inquietud entre legisladores demócratas y republicanos en Estados Unidos, y algunos de estos últimos afirman que no han recibido suficiente información sobre cómo se llevan a cabo dichas ofensivas. Una sesión informativa clasificada efectuada este mes para la Comisión de Servicios Armados del Senado no contó con la participación de representantes de agencias de inteligencia o de la estructura de mando militar para América del Sur y Centroamérica.

Sin embargo, la mayoría de los republicanos del Senado respaldaron al gobierno la semana pasada, cuando se presentó una votación sobre una resolución de poderes de guerra, que habría exigido que el gobierno obtuviera la aprobación del Congreso antes de realizar más ataques.