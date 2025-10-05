EU atacada otra embarcación narco en costa de Venezuela

Estados Unidos atacó otra embarcación con presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, según declaró Donald Trump durante la ceremonia conmemorativa del 250 aniversario de la Armada estadounidense en Norfolk, Virginia, ante una ovación de pie y cánticos de Estados Unidos.

No está claro si se refería a un ataque anunciado el viernes por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

"En las últimas semanas, la Marina apoyó nuestra misión de atacar a los terroristas de los cárteles desde el mar... anoche eliminamos a otro. Ahora no podemos encontrar ni uno solo", declaró Trump con satisfacción.

"Ya no vienen por mar, así que tendremos que empezar a buscar por tierra, porque se verán obligados a hacerlo por tierra", añadió.

Con el anuncio de este domingo de Trump, la embarcación atacada el sábado por la noche sería la quinta desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narco en el mar Caribe.