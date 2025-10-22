Deuda de EEUU alcanza los 38 billones de dólares

En medio de un cierre del gobierno federal, la deuda nacional bruta del gobierno de Estados Unidos superó los 38 billones de dólares el miércoles, una cifra récord que pone de manifiesto la rápida acumulación de deuda del país.

También es el periodo más corto en el que el país ha sumado otro billón de dólares en deuda fuera de la pandemia de COVID-19: Estados Unidos había llegado a la marca de 37 billones de dólares en deuda nacional bruta en agosto de este año.

La actualización de los 38 billones de dólares se encuentra en el último informe del Departamento del Tesoro, que registra las finanzas diarias de la nación.

¿Cuál es el impacto de la creciente deuda?

Kent Smetters, del Modelo Presupuestario Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania y quien trabajó en el Departamento del Tesoro durante la presidencia de George W. Bush, dijo a The Associated Press que una carga de deuda creciente lleva con el tiempo a una mayor inflación, lo que erosiona el poder adquisitivo. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno describe algunos de los impactos del aumento de la deuda gubernamental en los estadounidenses, incluyendo mayores costos de endeudamiento para cosas como hipotecas y automóviles, salarios más bajos debido a que las empresas tienen menos dinero disponible para invertir, y bienes y servicios más caros.

“Creo que mucha gente quiere saber que sus hijos y nietos van a estar bien en el futuro, que podrán costear una casa”, comentó Smetters. “Esa inflación adicional se acumula” y erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, haciendo menos posible que las generaciones futuras logren sus objetivos de propiedad de vivienda, añadió.

¿Qué dice el gobierno sobre el déficit?

El gobierno de Trump afirma que sus políticas están ayudando a frenar el gasto público y que reducirán el enorme déficit de la nación. Un nuevo análisis realizado por funcionarios del Departamento del Tesoro indica que, de abril a septiembre, el déficit acumulado totalizó 468.000 millones de dólares. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles en X que esa es la lectura más baja desde 2019.

“Durante sus primeros ocho meses en el cargo, el presidente Trump ha reducido el déficit en 350.000 millones de dólares en comparación con el mismo periodo en 2024 al recortar el gasto y aumentar los ingresos”, afirmó Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. Añadió que el gobierno buscaría un crecimiento económico robusto, una menor inflación, ingresos por aranceles, menores costos de endeudamiento y recortes al despilfarro, fraude y abuso.

El Comité Económico Conjunto calcula que la deuda nacional total ha crecido en 69.713,82 dólares por segundo durante el último año.

Michael Peterson, presidente y director general de la Fundación Peter G. Peterson, dijo en un comunicado que “alcanzar los 38 billones de dólares en deuda durante un cierre del gobierno es una nueva señal preocupante de que los legisladores no están cumpliendo con sus deberes fiscales básicos”.

“Además del aumento de la deuda, lo que consigues son mayores costos por intereses, que ahora son la parte de más rápido crecimiento del presupuesto”, añadió Peterson. “Gastamos 4 billones de dólares en intereses durante la última década, pero gastaremos 14 billones en los próximos 10 años. Los costos por intereses desplazan importantes inversiones públicas y privadas en nuestro futuro, perjudicando la economía para cada estadounidense”.