Envían a migrantes a un ´agujero negro´

El primer vuelo militar de Estados Unidos para deportar migrantes a la Bahía de Guantánamo aterrizó el martes por la noche en Cuba, de acuerdo con un funcionario estadounidense. Es el primer paso de un aumento previsto en el número de migrantes enviados del territorio estadounidense a la base naval estadounidense en Cuba, que durante décadas fue utilizada, principalmente, para detener a extranjeros asociados con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente estadounidense Donald Trump considera la instalación como un centro de detención y dijo que tiene capacidad para albergar a hasta 30.000 personas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien estuvo asignado en la Bahía de Guantánamo cuando estaba en servicio activo en las fuerzas militares, ha dicho que este sitio es un "lugar perfecto" para alojar a los migrantes. Más soldados estadounidenses han llegado a la instalación en los últimos días para ayudar con los preparativos.

Amy Fischer, directora del programa de Derechos de Refugiados y Migrantes en la división de Amnistía Internacional en Estados Unidos, criticó el uso de Guantánamo para albergar a migrantes.

"Enviar inmigrantes a Guantánamo es una medida profundamente cruel y costosa que los aislará de abogados, familiares y sistemas de apoyo y los lanzará a un agujero negro para que el gobierno de Estados Unidos pueda continuar violando sus derechos humanos fuera de la vista. ¡Cierren Guantánamo ahora y para siempre!", aseveró Fischer en un comunicado.

Además, Estados Unidos trasladó a migrantes indios a su país natal el lunes, de acuerdo con un segundo funcionario de Estados Unidos. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para proporcionar detalles que aún no se han hecho públicos. Anteriormente, se habían realizado siete vuelos de deportación a Ecuador, Guam, Honduras y Perú. Además, funcionarios colombianos volaron a Estados Unidos y realizaron dos vuelos con migrantes de regreso a su país. Hay cerca de 300 miembros del ejército estadounidense apoyando las operaciones de detención en la Bahía de Guantánamo, y los números fluctuarán según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional, que es la agencia federal que lidera las operaciones relacionadas con los migrantes.

Flights to Guantanamo Bay have begun. The worst of the worst have no place in our homeland. pic.twitter.com/RM2ruAtrFl