Encierro de turistas europeos genera temor de viajar a EU

SAN DIEGO

Lennon Tyler y su prometido alemán solían viajar por carretera a México cuando él estaba de vacaciones en Estados Unidos, ya que estaba a solo un día en auto desde su casa en Las Vegas, una de las ventajas de su relación a distancia.

Pero las cosas dieron un giro terrible cuando regresaron de Tijuana el mes pasado.

Agentes fronterizos estadounidenses esposaron a Tyler, quien es ciudadana estadounidense, y la encadenaron a una banca, y Lucas Sielaff, su prometido, fue acusado de violar las normas de 90 días de su permiso de turista en Estados Unidos, según informó la pareja. Más tarde, las autoridades esposaron y encadenaron a Sielaff y lo enviaron a un centro de detención migratoria estadounidense abarrotado. Pasó 16 días encerrado antes que se le permitiera volar de regreso a Alemania.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, se han registrado otros incidentes en los que turistas como Sielaff son detenidos en los cruces fronterizos de Estados Unidos y retenidos durante semanas en centros de detención migratoria antes que se les permita volver a casa por cuenta propia.

Entre ellos se encuentra otra turista alemana quien fue detenida en el cruce fronterizo de Tijuana el 25 de enero. Jessica Brösche pasó más de seis semanas encerrada —y eso incluyó más de una semana en régimen de aislamiento, refirió una amiga.

En la frontera con Canadá, una mochilera galesa pasó casi tres semanas en un centro de detención antes de regresar a su país esta semana. Y una mujer canadiense con visa de trabajo —detenida en la frontera de Tijuana— pasó 12 días detenida antes de volver a casa el fin de semana pasado.

Sielaff, de 25 años, y los demás expusieron que nunca se les aclaró por qué fueron detenidos, incluso después que ellos ofrecieron a regresar a sus lugares de origen voluntariamente.

Pedro Rios, director del American Friends Service Committee (Comité de Servicio de los Amigos Estadounidenses), una organización sin fines de lucro que ayuda a migrantes, dijo que en los 22 años que ha trabajado en la frontera nunca había visto a viajeros de Europa Occidental y Canadá —aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo— encerrados de esta manera.

"Es definitivamente inusual que estos casos hayan sucedido tan juntos, y la lógica para detener a estas personas no tiene sentido", expuso. "No justifica el trato y las condiciones aberrantes que sufrieron".

"La única razón que veo es que hay un ambiente antiinmigrante mucho más ferviente", agregó Rios.

Por supuesto, los turistas de países donde Estados Unidos exige visas —muchos de ellos países no occidentales— han tenido dificultades para ingresar a Estados Unidos desde hace tiempo.

Las autoridades estadounidenses no respondieron a una solicitud de The Associated Press para obtener cifras sobre cuántos turistas han sido retenidos recientemente en centros de detención ni para explicar por qué simplemente no optaron por negarles el ingreso al país.

Confinamientos de semanas aumentan la ansiedad sobre viajes turísticos a EE.UU.

Los incidentes incrementan la ansiedad en un momento en que el gobierno de Trump se prepara para prohibir la entrada de viajeros de algunos países. Al señalar las políticas federales de viaje "en evolución", la Universidad de California, Los Ángeles, envió un aviso esta semana en que instó a sus estudiantes y personal nacidos en el extranjero a considerar los riesgos de viajar durante las vacaciones de primavera, y advirtió que "los requisitos de reingreso podrían cambiar durante su ausencia, lo que afectará su regreso".

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó en un correo electrónico a la AP que tanto Sielaff como Brösche, quienes estuvieron detenidos durante 45 días, "fueron declarados inadmisibles" por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Esa agencia afirmó que no puede dar detalles, pero que "si se violan los estatutos o los términos de la visa, los viajeros pueden ser sujetos a la detención y la deportación". Las agencias no hicieron comentarios sobre los otros casos.

Ambos turistas alemanes obtuvieron permiso para ingresar a Estados Unidos bajo un programa ofrecido a un grupo selecto de países —principalmente en Europa y Asia—, cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos por negocios o placer hasta por 90 días sin necesidad de obtener una visa por adelantado. Los solicitantes se registran en línea en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes.