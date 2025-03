Defensa masiva de los empleados despedidos

WASHINGTON, DC

Varios abogados presentaron apelaciones colectivas ante una junta federal por los casos de miles de trabajadores que el presidente estadounidense Donald Trump ha despedido, según informaron el jueves.

Ya se han interpuesto varias apelaciones contra diversas agencias federales, y hay planes de presentar unas 15 más en nombre de miles de trabajadores federales en periodo de prueba que fueron despedidos, señaló Christopher Bonk, socio del despacho jurídico Gilbert Employment Law.

Aunque ya se han presentado muchas demandas en la corte federal contra el gobierno de Trump por los despidos masivos, las apelaciones anunciadas el jueves están llevando acciones jurídicas ante la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB, por sus siglas en inglés), una junta federal que es una agencia independiente. Ese organismo es responsable de proteger a los empleados del gobierno federal de represalias políticas o represalias por ser denunciantes.

Las apelaciones, con las que se pretende que los empleados sean reinstalados en sus trabajos y reciban el pago retroactivo, sostienen que los despidos masivos en las últimas semanas no fueron acciones individualizadas, sino despidos a gran escala realizados por razones organizativas, conocidas como reducción de personal, los cuales están sujetos a regulaciones específicas que deben seguirse.

Por ejemplo, las regulaciones requieren que las agencias gubernamentales tomen en cuenta la antigüedad, el rendimiento y el estatus de veterano de un empleado al tomar decisiones de despido, indicaron los abogados. Las regulaciones también suelen requerir avisar con 60 días de antelación sobre el despido en una reducción de personal.

"Aquí el gobierno de Trump ha ignorado deliberadamente la ley para estos procedimientos, y ya hemos visto la confusión y el daño resultantes que se han hecho al servicio civil", declaró Bonk —cuyo bufete está ubicado en Silver Spring, Maryland— en una llamada con periodistas.

Trump ha dicho que está combatiendo los fraudes, despilfarros y abusos en un gobierno federal con exceso de personal. El presidente y su asesor Elon Musk, del Departamento de Eficiencia Gubernamental, han despedido tanto a trabajadores nuevos como a empleados de carrera, diciéndoles a los líderes de las agencias que planifiquen "reducciones masivas de personal".

Los trabajadores en periodo de prueba han sido objeto de despidos en todo el gobierno federal porque en general son nuevos en el trabajo y carecen de la protección completa del servicio civil. A menudo se les informaba someramente que estaban siendo despedidos por bajo rendimiento.

Daniel Rosenthal —socio del bufete James & Hoffman, ubicado en Washington— indicó que con los despidos se violaron numerosas regulaciones, leyes y disposiciones constitucionales.

"No hubo aviso previo, no hubo indemnización y no se tomaron en cuenta sus capacidades ni su rendimiento en el trabajo", señaló Rosenthal.

Allison Keating, quien era empleada en periodo de prueba en el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y perdió su trabajo el mes pasado, dijo durante la llamada con los abogados que ella es una de los miles de trabajadores federales despedidos que ahora pasan apuros para pagar sus facturas y una hipoteca.

"Soy sólo una persona entre miles de personas que en este momento se encuentran en esta devastadora situación que altera la vida, y aunque esto está teniendo un impacto importante en nuestras vidas y nuestras familias ahora mismo, la pérdida de tanto servicio público en todo el país tendrá un alcance amplio y a la larga afectará a toda la sociedad", advirtió Keating.