Embajada de EU recalca trabajo con México contra tráfico de armas

La embajada de Estados Unidos en México recalcó que la administración de Donald Trump trabaja con el gobierno mexicano con el tráfico de armas y de drogas.

En un espacio de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson calmó los ánimos de usuarios de X que se expresaron con malas palabras.

"Lastima que no vea el trasiego de armas y droga en la frontera, o se hacen pendejos?", comentó un usuario de la red social.

"¡Hey! Sin malas palabras amigo. Si trabajamos en conjunto con el Gobierno de México para combatir el tráfico ilegal", contestó la representación diplomática estadounidense.

"¿Porque no detienen el tráfico de armas desde su país a MX?", le cuestionaron.

"Siempre trabajamos en conjunto con el gobierno mexicano para combatirlo", contestó.

¿Qué ocurrió?

En otra publicación, destacó que el narcotraficante Zhi Dong Zhang "Brother Wang" fue regresado desde México para enfrentar cargos internacionales por narcóticos y "lavado" de dinero en Nueva York y Georgia.

Indicó que de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "Brother Wang" está señalado de dirigir una empresa global que inundó a las comunidades estadounidenses con enormes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina, y de lavar millones en ganancias del narcotráfico.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La embajada de Estados Unidos enfatizó que la colaboración con el gobierno mexicano es fundamental para abordar el problema del tráfico de armas y drogas. La extradición de Brother Wang es un ejemplo de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. La situación en la frontera sigue siendo un tema de preocupación, y las autoridades estadounidenses están comprometidas a trabajar en conjunto con México para enfrentar estos desafíos.