Embajada de Estados Unidos alerta sobre sismos en México

Embajada de Estados Unidos alerta sobre sismos en MéxicoRonald Johnson insta a ciudadanos a estar preparados ante temblores
En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la embajada de Estados Unidos en nuestro país alertó a sus ciudadanos porque "los temblores en México pueden suceder en cualquier momento".
La embajada, a cargo de Ronald Johnson, pidió a las personas estadounidenses que viajan a México este mes, registrarse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas de seguridad y clima.
"¡Prepárate! Los temblores en México pueden suceder en cualquier momento", dijo.
Compartió además una liga de WhatsApp para recibir actualizaciones de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en territorio mexicano.
EL MAÑANA RECOMIENDA