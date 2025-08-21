Elon Musk resuelve demanda de exempleados de Twitter

La plataforma X propiedad de Elon Musk alcanzó un acuerdo tentativo con exempleados de la empresa, conocida anteriormente como Twitter, quienes habían interpuesto una demanda de 500 millones de dólares por indemnizaciones por despido.

Las partes revelaron el acuerdo en un documento judicial presentado el miércoles, en el cual solicitaron que se aplace una audiencia programada para el 17 de septiembre. El tribunal federal de apelaciones de San Francisco acordó el jueves posponer la audiencia para que ambas partes puedan finalizar el acuerdo de conciliación.

No se dieron a conocer los términos del acuerdo. La demanda colectiva interpuesta por los exempleados de Twitter, Courtney McMillan y Ronald Cooper, alegaba que la empresa no les pagó ni a ellos ni a otros trabajadores las indemnizaciones que se les debían.

Musk asumió el control de la plataforma de redes sociales en 2022 y despidió a miles de empleados, eliminando equipos enteros dedicados a la confianza y seguridad de los usuarios, derechos humanos y accesibilidad de la plataforma para personas con discapacidades. Otras demandas, incluida una presentada por ejecutivos de Twitter, entre ellos el ex director general Parag Agrawal, aún están pendientes.

El enfoque de Musk para desmantelar la fuerza laboral de Twitter sirvió como modelo durante su gestión de varios meses al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump, al recortar a decenas de miles de trabajadores federales a principios de este año.

Las prolongadas batallas legales de Musk con más de 2.000 extrabajadores de Twitter también fueron un precursor de las disputas judiciales que libra el gobierno de Trump actualmente sobre la reducción del tamaño del gobierno federal, aunque las circunstancias son diferentes.