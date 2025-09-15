Reserva Federal de EEUU enfrenta reunión inusual entre presiones de Trump e incertidumbre económica

En una señal de lo inusual que es la reunión de la Reserva Federal de esta semana, la decisión que tomará sobre las tasas de interés —que suele ser el evento principal— es solo una de las incógnitas clave que se resolverán cuando los funcionarios se reúnan el martes y el miércoles.

Por ahora, ni siquiera está claro quién estará presente. Es probable que a la reunión asista Lisa Cook, la gobernadora en dificultades, a menos que un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema falle a favor del esfuerzo del presidente Donald Trump para destituirla. También es probable que acuda Stephen Miran, un alto asesor económico de la Casa Blanca a quien Trump nominó para ocupar un puesto vacante en la junta del organismo. Pero esas preguntas podrían resolverse hasta el lunes por la noche.

Mientras tanto, la economía de Estados Unidos está sumida en la incertidumbre. La contratación se desaceleró drásticamente, mientras que la inflación sigue siendo obstinadamente alta.

Así que una pregunta clave para la Fed es: ¿Se preocuparán más por las personas que están sin trabajo y luchan por encontrar uno, o se enfocarán más en las dificultades que enfrentan muchos estadounidenses para mantenerse al día con el aumento de los costos de los alimentos y otros artículos? El Congreso ordena a la Fed que busque precios estables y empleo pleno.

Por ahora, el presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros responsables de la política del organismo han señalado que éste está más preocupado por la debilidad en la contratación, una razón clave por la que los inversores esperan que el banco central reduzca el miércoles su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, alcanzando aproximadamente 4,1%.

Aun así, la inflación obstinadamente alta puede obligarlos a proceder con cautela y limitar la cantidad de reducciones que realicen. El banco central también publicará el miércoles sus proyecciones económicas trimestrales, y los economistas prevén que en ellas se mostrará que los responsables de la política esperan uno o dos recortes más este año, además los que se realicen el próximo año.

Ellen Meade, profesora de economía en la Universidad de Duke y ex economista sénior de la Fed, dijo que la situación presenta un marcado contraste con el inicio de la pandemia, cuando estaba claro que la Fed tenía que reducir rápidamente las tasas para impulsar la economía. Y cuando la inflación se disparó en 2021 y 2022, también fue una decisión directa para el organismo, que actuó rápidamente para aumentar los costos de los préstamos con el fin de combatir el incremento de precios.

Pero ahora, "es un momento difícil", dijo Meade. "Sería un momento difícil, aun si la política y todo lo demás no estuvieran sucediendo como lo hacen, sería un momento difícil. Algunas personas querrían recortar, algunas personas no querrían recortar".

En medio de toda la incertidumbre económica, Trump ejerce una presión política sin precedentes sobre la Fed al exigir tasas mucho más bajas, buscar el despido de Cook e insultar a Powell, a quien ha llamado "tonto", "necio" e "idiota".

Loretta Mester, expresidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland y profesora de finanzas de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, dijo que los funcionarios de la Fed no dejarán que las críticas influyan en sus decisiones sobre política. Aun así, los ataques son desafortunados, dijo, porque amenazan con socavar la credibilidad de la Fed ante el público.

"Además de su lista de dificultades para hacer política debido a la forma en que funciona la economía, también tienen que lidiar con el hecho de que una parte del público podría mostrarse escéptica sobre cómo han tomado sus decisiones", dijo.

David Andolfatto, catedrático de economía en la Universidad de Miami y ex economista principal del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, dijo que los presidente han presionado antes a los líderes de la Fed, pero nunca de manera tan personal o pública.

"Lo que es inusual sobre esto es el nivel de falta de respeto abierta y de simple infantilismo", dijo Andolfatto. "Es decir, esto es simplemente inaceptable".

Por lo general, hay 12 funcionarios que votan sobre las políticas de la Fed en cada reunión: los siete miembros de la junta de gobernadores y cinco de los 12 presidentes de bancos regionales, que votan de manera rotativa.

Si un tribunal decide que Cook puede ser despedida, o si Miran no es aprobado a tiempo, entonces solo 11 funcionarios votarán el miércoles. De cualquier manera, debería haber suficientes votos para aprobar un recorte de un cuarto de punto, pero podría haber una cantidad inusual de división.

Miran, si se integra a la junta, y la gobernadora Michelle Bowman podrían disentir en oposición a una reducción de un cuarto de punto a favor de un recorte más pronunciado de medio punto.

Podría haber más votos disidentes en la dirección contraria, posiblemente de presidentes de bancos regionales que podrían oponerse a cualquier recorte. Beth Hammack, presidenta de la sucursal de Cleveland de la Fed, y Jeffrey Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, han expresado su preocupación por el hecho de que la inflación haya superado el objetivo del 2% de la Fed durante más de cuatro años y permanece elevada. Si alguno de ellos vota en contra de un recorte, sería la primera vez desde 2019 que se produzcan disensos en ambas direcciones en una decisión de la Fed.

"Este grado de división es inusual, pero las circunstancias también lo son", dijo Andolfatto. "Es una situación que realmente no les gusta a los bancos centrales: la combinación de presión inflacionaria y debilidad en el mercado laboral".

La contratación se ha desacelerado en los últimos meses, durante los cuales, los empleadores eliminaron 13.000 empleos en junio y agregaron solo 22.000 en agosto, informó el gobierno a principios de este mes. Y la semana pasada, en un informe preliminar del Departamento de Trabajo se mostró que las empresas agregaron muchos menos empleos en el año terminado en marzo de lo que se había estimado previamente.

Al mismo tiempo, la inflación aumentó ligeramente el mes pasado y sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed. Según el índice de precios al consumidor, los precios básicos —sin contar alimentos y energía— aumentaron un 3,1% en agosto en comparación con el año anterior.

Dado que la inflación se mantiene alta, la Fed podría tener que proceder lentamente con cualquier recorte adicional, lo que probablemente frustraría aún más a la Casa Blanca de Trump.