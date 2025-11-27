Conmoción por muerte de dos agentes de la Guardia Nacional

WASHINGTON.- Al menos dos militares, miembros de la Guardia Nacional, murieron este miércoles en un tiroteo a la puerta de la estación de Farragut West, una de las más concurridas del centro de Washington, ubicada a menos de 500 metros de la Casa Blanca. El incidente generó una rápida movilización de las fuerzas de seguridad en la zona y conmocionó a la capital estadounidense.

La noticia fue confirmada inicialmente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de X. Poco después, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrissey, informó que los dos soldados, integrantes de la Guardia Nacional de ese estado, habían fallecido. Ambos se encontraban en Washington como parte de un despliegue ordenado por el Gobierno federal.

Las autoridades lograron detener a un sospechoso, quien permanece en estado crítico, según informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La persona arrestada no había sido identificada al momento de los primeros reportes, de acuerdo con fuentes policiales citadas por CNN.

El tiroteo ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando las calles del centro de la ciudad estaban relativamente tranquilas por la víspera del festivo de Acción de Gracias. El ruido de las sirenas de decenas de vehículos policiales alertó a los vecinos, mientras que el Departamento de Policía Metropolitana confirmó el incidente sin ofrecer detalles adicionales de inmediato.

Trump no se encontraba en la ciudad al momento del ataque, ya que había viajado el martes por la noche a su residencia en Mar-a-Lago, Florida, para pasar el fin de semana largo de Thanksgiving. A través de su red social, el presidente condenó el hecho y expresó su apoyo a la Guardia Nacional y a las fuerzas del orden.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, pidió a la ciudadanía que ofreciera oraciones por los dos miembros fallecidos de la Guardia Nacional, subrayando la gravedad del suceso y la importancia de solidarizarse con sus familias.

La Casa Blanca activó inmediatamente un estado de alerta y restringió temporalmente la entrada y salida de personas del edificio. La secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que Trump estaba informado de la "trágica situación" y seguía de cerca el desarrollo del caso.