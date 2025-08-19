Se reunirán ´cara a cara´

WASHINGTON, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes que ha comenzado con los preparativos para una reunión cara a cara entre Vladímir Putin y Volodymyr Zelenskyy con el objetivo de discutir una vía para poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania.

Trump hizo su anuncio poco después de sostener una conversación telefónica con Putin, incluso mientras recibía a Zelenskyy y a altos dignatarios europeos para discutir sus esfuerzos por poner fin a la brutal guerra.

"Llamé al presidente Putin y comencé los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenskyy", señaló Trump en redes sociales poco después de que concluyó su encuentro con Zelenskyy y otros dignatarios europeos. "Después de que tenga lugar esa reunión, tendremos un (encuentro) trilateral... Una vez más, este fue un muy buen paso inicial para una guerra que se ha extendido durante casi cuatro años".

De momento se desconoce si Putin está completamente de acuerdo con estas conversaciones.

La agencia noticiosa estatal rusa Tass reprodujo declaraciones del asesor de Putin en política exterior, Yuri Ushakov, quien aseguró que Putin y Trump "se pronunciaron a favor" de continuar con las conversaciones directas entre las delegaciones rusas y ucranianas. Ushakov declaró que también discutieron "la idea de elevar el nivel de las negociaciones directas".

Durante su encuentro con Zelenskyy y mandatarios europeos, Trump también declaró que un posible alto el fuego y la definición de quién se queda con el territorio ucraniano que tomó Rusia deberían resolverse durante una reunión entre los dos mandatarios de los países en conflicto.

Las conversaciones del lunes en la Casa Blanca se produjeron días después de que Trump recibió a Putin en una base militar estadounidense en Alaska, en la que se inclinó hacia las demandas de Putin de que Ucrania haga concesiones sobre las tierras capturadas por Rusia, que ahora controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

"Vamos a dejar que el presidente vaya y hable con el presidente y veremos cómo resulta", comentó Trump durante su reunión con Zelenskyy.

Preguntas sobre la participación de EE.UU. y la OTAN

Trump también anunció que respaldaría garantías de seguridad europeas para Ucrania mientras se reunía con Zelenskyy y los gobernantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN.

Trump no comprometió tropas estadounidenses a un plan colectivo para reforzar la seguridad de Ucrania. En cambio, dijo que habría una presencia de seguridad "similar a la de la OTAN" y que todos esos detalles se resolverían con los líderes de la UE.

"Quieren dar protección y están muy determinados a eso, y les ayudaremos con eso", dijo Trump. "Creo que es muy importante cerrar el trato".

Hablando el lunes antes de que tuvieran lugar las reuniones en la Casa Blanca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la idea de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Tal escenario podría ver una mayor escalada y "consecuencias impredecibles", advirtió la portavoz del ministerio, Maria Zajárova.

El trato de Trump hacia Zelenskyy fue notablemente diferente al de su reunión de febrero en el Despacho Oval. Ese fue un momento desastroso que llevó a Trump a terminar abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a pausar temporalmente parte de la ayuda para Kiev, después de que él y el vicepresidente estadounidense JD Vance se quejaran de que Zelenskyy no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar de Estados Unidos.

Al inicio del encuentro del lunes, Zelenskyy le entregó a la esposa de Trump, Melania, una carta de su esposa, Olena Zelenska. El mandatario estadounidense le había entregado directamente a Putin una misiva de parte de la primera dama de Estados Unidos en la que le instó a tomar en cuenta a los niños afectados por el conflicto y poner fin a tres años y medio de brutal conflicto.

Zelenskyy enfrentó críticas durante su reunión de febrero de un periodista conservador por aparecer en el Despacho Oval con una camiseta de manga larga. Esta vez se presentó con chaqueta oscura y camisa abotonada. Zelenskyy ha dicho que su atuendo típicamente menos formal desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022 es para mostrar solidaridad con los soldados ucranianos.

Después de la reunión del viernes en Alaska, Trump ha dicho que la carga ahora recae en Zelenskyy para aceptar concesiones de territorio que, según él, podrían poner fin a la guerra.

"Veremos en un cierto periodo, no muy lejano, una semana o dos semanas, si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar", dijo Trump.

Los líderes europeos fueron excluidos de la cumbre de Trump con Putin. Quieren salvaguardar a Ucrania y al continente de cualquier otra agresión de Moscú. Muchos llegaron a la Casa Blanca con el objetivo explícito de proteger los intereses de Ucrania, una rara muestra de fuerza diplomática.

Antes de la reunión del lunes, Trump dijo que Ucrania no podría recuperar Crimea, la cual Rusia se anexionó en 2014 y desató un conflicto armado que derivó en su invasión a gran escala de 2022.

"El presidente Zelenskyy de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando", escribió Trump el domingo por la noche en las redes sociales. "Recuerden cómo comenzó. Sin recuperar la Crimea cedida por Obama (hace 12 años, sin que se disparara un tiro), y sin entrada de Ucrania a la OTAN. Algunas cosas nunca cambian".

Zelenskyy respondió con su propia publicación tarde el domingo. "Todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable", dijo. "La paz debe ser duradera", no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y "Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque".

Los pesos pesados políticos europeos en Washington

Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el presidente ruso está abierto a que los aliados occidentales acuerden defender a Ucrania si es atacada.

Los líderes europeos indicaron que forjar un alto al fuego temporal no está descartado. Tras su reunión con Putin el viernes, Trump abandonó su demanda de un alto el fuego inmediato y dijo que buscaría asegurar un acuerdo de paz final entre Rusia y Ucrania, una posición favorecida por Putin.

Al inicio de la reunión del lunes, los mandatarios alemán y francés elogiaron a Trump por abrir un camino hacia la paz, pero instaron al presidente estadounidense a presionar a Rusia por un alto el fuego.

"Me gustaría ver un alto el fuego en la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral", dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

Trump, por su parte, reiteró que un acuerdo de paz más amplio que ponga fin a la guerra entre los dos países está "muy al alcance", pero "obviamente, todos preferiríamos el alto el fuego inmediato mientras trabajamos en una paz duradera".

Los otros líderes europeos presentes fueron: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Un "gran paso"

Los líderes europeos todavía buscan detalles concretos sobre cuál sería la participación de Estados Unidos en la construcción de una garantía de seguridad para Ucrania.

Aun así, Rutte, el secretario general de la OTAN, calificó el compromiso de Trump con las garantías de seguridad como "un gran paso, un avance".

Zelenskyy describió lo que dijo que su país necesitaba para sentirse seguro, lo que incluía un "fuerte ejército ucraniano" a través de ventas de armas y entrenamiento. La segunda parte, dijo, dependería del resultado de las conversaciones del lunes y de lo que los países de la UE, la OTAN y Estados Unidos pudieran garantizar.

Trump había informado a Zelenskyy y a los aliados europeos poco después de la reunión con Putin del viernes . Los detalles de las discusiones surgieron de manera dispersa, lo que pareció irritar a Trump, quien había optado por no detallar ningún término al aparecer después con Putin.

Funcionarios europeos confirmaron que Trump les dijo que Putin todavía quiere el control de toda la región del Donbás, aunque Ucrania controla una parte significativa de ella.



