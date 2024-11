Anuncia cargos para delinear su gobierno

Por: El Universal

Noviembre 12, 2024 -

El ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a delinear su gobierno y las figuras elegidas hasta ahora resaltan o bien por su mano dura en migración, en una muestra de que tiene toda la intención de cumplir sus peores promesas contra los indocumentados, y por ser aliados que han demostrado su lealtad al expresidente en campaña, incluso desde su primer gobierno (2017-2021)

Dos de los cargos anunciados en las últimas horas son clave para México: por un lado, está Tom Homan, de 62 años, y quien será el nuevo zar de la frontera. "Estará a cargo de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales", subrayó Trump al hacer el anuncio.

Quien fuera director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la primera administración de Trump estará a cargo ahora de la seguridad en la frontera estadounidense, principalmente la sur.

Considerado arquitecto de la política de separación de familias en ese primer gobierno de Trump, ha advertido en una serie de entrevistas que la deportación masiva de migrantes va con todo, y frente a las críticas por la separación de familias, ha dicho que hay otro modo de hacerlo: deportando "a las familias completas". Acerca del costo billonario que, se prevé, tendría una operación de deportación masiva, aseveró que "la seguridad nacional no tiene precio", una frase de la que se ha hecho eco el propio Trump.

En declaraciones al medio The New York Post, Homan, conocido por su política de "tolerancia cero" a los cruces fronterizos de indocumentados, advirtió que las llamadas "ciudades santuario", donde hay dispuestas protecciones para los migrantes, incluyendo los indocumentados, no estarán a salvo. "Si no están dispuestos [los funcionarios de esas ciudades] a hacerlo, entonces quítense de en medio: ya vamos. Si tengo que inundar de agentes a las ciudades santuario para hacer el trabajo, entonces eso es lo que vamos a hacer".

Cuestionada sobre el nombramiento de Homan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que más son necesarios para la economía de Estados Unidos". Aseguró que su gobierno dará al de EU la información concerniente al tema migratorio.

El nombramiento de Homan se complementa con el de Stephen Miller como subdirector de Política de la Casa Blanca. Con sólo 39 años, es considerado ideólogo de la estrategia migratoria de Trump y de su plan de deportaciones masivas. Fue el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, el encargado de confirmar la noticia. La de Miller, dijo, es "otra elección fantástica por parte del presidente".

Miller elaboró muchos de los discursos de línea dura de Trump sobre migración. Mantuvo su lealtad a Trump cuando éste perdió las elecciones de 2020 y se convirtió en presidente de America First Legal, una organización conservadora de antiguos asesores de Trump que se dedicó a que desafiar iniciativas de la administración de Joe Biden.

Tanto Homan como Miller se han esforzado por mostrarse cada uno como el "más duro" en política migratoria y seguridad. Homan, uno de los autores del llamado Proyecto 2025, cuyo objetivo es darle más poder a Trump y un mayor control fronterizo, incluyendo más deportaciones, advirtió a los indocumentados: "Mejor empiecen a empacar ya, porque regresarán a casa".

A los traficantes de drogas, les avisó: "Tengo un mensaje para los carteles criminales en México. Han traficado suficiente fentanilo a este país para matar a 148 mil jóvenes estadounidenses. Han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo combinadas, y cuando el presidente Trump vuelva al cargo, los va a clasificar como organizaciones terroristas. Los va a borrar de la faz de la Tierra".

Miller, quien durante la campaña lanzara la frase "EU para los estadounidenses", denunció lo que llamó "décadas de abusos que se han acumulado sobre la buena gente de esta nación, sus trabajos robados y saqueados. Las vidas de seres queridos arrancadas por extranjeros ilegales, bandas criminales y matones que no pertenecen a este país".

A estos nombramientos se suma el que hiciera el jueves de Susie Miller, su estratega de campaña, de 67 años, considerada como su directora en la sombra y a quien se atribuyen el triunfo de Trump en Florida en 2016 y el impulso que cobró su campaña este 2024, como jefa de gabinete.

Elise Stefanik, excongresista republicana defensora de Israel, será embajadora ante Naciones Unidas, y el excongresista Lee Zeldin, quien defendió a Trump contra el impeachment, estará a cargo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). The Wall Street Journal y CNN aseguraron que el congresista Mike Waltz, considerado halcón sobre China, será el nuevo asesor de Seguridad Nacional de Trump.

¿Se mantendrá la condena a Trump?

NUEVA YORK

Para la mayoría de los acusados, una condena penal sería un golpe duro. Pero Donald Trump convirtió el fallo en un grito de batalla. Sus seguidores colocaron "Votaré por el Felón" en camisetas, gorras y carteles de jardín.

"El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo", proclamó Trump tras su condena en Nueva York la primavera pasada por 34 cargos de falsificación de registros empresariales.

Ahora, justo una semana después de la contundente victoria electoral de Trump, un juez de Manhattan está a punto de decidir si mantiene el veredicto contra el presidente electo por acusaciones de que pagó a personas para callar noticias desfavorables, o lo desestima debido a una decisión de la Corte Suprema en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesamientos penales.

El juez Juan M. Merchan ha dicho que emitirá una opinión escrita este martes sobre la solicitud de Trump de anular su condena y ordenar un nuevo juicio o desestimar la acusación por completo.