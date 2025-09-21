Nuevas tarifas de visas H-1B causan confusión

WASHINGTON.- El plan más reciente del presidente Donald Trump para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos desconcertó a algunos trabajadores inmigrantes y grandes empresas tecnológicas, por lo que la Casa Blanca intentó aclarar el sábado que la nueva tarifa de 100.000 dólares para visas de trabajadores tecnológicos calificados solo se aplica a los nuevos solicitantes y no a los actuales titulares de visas.

El viernes, el presidente, con el secretario de Comercio Howard Lutnick a su lado, firmó una proclamación que impondrá la nueva tarifa para lo que se conoce como visas H-1B, destinadas a trabajos altamente calificados que las empresas tecnológicas encuentran difíciles de cubrir.

"A quienes ya tienen visas H-1B y actualmente están fuera del país NO se les cobrarán 100.000 dólares para reingresar", afirmó en X la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Esto se aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones ni a los actuales titulares de visas".

La tarifa entra en vigor a las 12:01 del domingo, tiempo del Este. Está previsto que expire después de un año, pero podría extenderse si el gobierno determina que mantenerla favorece los intereses de Estados Unidos.

En una publicación en redes sociales, la Casa Blanca también buscó dejar claro que la nueva regla "no afecta la capacidad de ningún titular de visa actual para viajar hacia/desde Estados Unidos".

Lutnick dijo el viernes a los periodistas que la tarifa sería un costo anual para las empresas.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo el sábado que es una "tarifa única". Cuando se le preguntó si los comentarios de Lutnick sembraron confusión, el funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato, dijo que la nueva tarifa "actualmente no se aplica a renovaciones, pero esa política está en discusión".

Mientras tanto, el gobierno de India expresó el sábado su preocupación de que la medida del gobierno de Trump aumentaría drásticamente la tarifa para las visas de los trabajadores tecnológicos que laboran en Estados Unidos y provienen de ese y otros países. Trump también lanzó una visa "tarjeta dorada" de 1 millón de dólares para personas adineradas. Es casi seguro que esas medidas enfrenten impugnaciones legales en medio de críticas generalizadas de que el mandatario está eludiendo al Congreso.

Lo cierto es que, si las medidas superan el escrutinio legal, producirían un asombroso aumento de precios. La tarifa de la visa para trabajadores calificados es actualmente de 215 dólares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India dijo el sábado que el plan de Trump "estaba siendo estudiado por todos los interesados, incluida la industria india".

El ministerio advirtió que "esta medida probablemente tendrá consecuencias humanitarias debido a la perturbación causada a las familias. El gobierno espera que estas perturbaciones puedan ser abordadas adecuadamente por las autoridades estadounidenses".