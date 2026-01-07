Trump invita al presidente de Colombia a la Casa Blanca tras amenazar con un ataque militar

El presidente Donald Trump dio un giro drástico el miércoles en lo referente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, diciendo que ambos sostuvieron una llamada telefónica cordial y le habían extendido una invitación a la Casa Blanca.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otras diferencias que hemos tenido", publicó Trump el miércoles en redes sociales. "Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano". Destacó que el encuentro tendría lugar en la Casa Blanca.

¿Qué temas se abordaron en la llamada entre Trump y Petro?

El anuncio se produjo pocos días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del fin de semana, luego de la cual Trump aseguró que "Colombia también está muy enferma" y acusó a Petro de "producir cocaína y venderla a Estados Unidos" antes de agregar: "Permítanme decirles que no lo hará por mucho tiempo".

Detalles sobre la invitación de Trump a Petro

Al preguntarle si existía la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, respondió Trump. "Por mí, está bien".