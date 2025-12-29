Trump afirma que EEUU golpeó una instalación vinculada a supuestos barcos de droga

El presidente estadounidense Donald Trump ha indicado que Estados Unidos "golpeó" una instalación en un muelle mientras el mandatario lleva a cabo una campaña de presión sobre Venezuela, pero ofreció pocos detalles.

Trump inicialmente pareció confirmar un ataque en lo que parecía ser una entrevista de radio improvisada el viernes, y cuando fue cuestionado el lunes por reporteros sobre "una explosión en Venezuela", dijo que Estados Unidos atacó una instalación donde los barcos acusados de transportar drogas "se cargan".

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas", dijo Trump mientras se reunía en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "Cargan los barcos con drogas, así que golpeamos todos los barcos y ahora golpeamos el área. Es el área de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no está".

¿Qué declaró Trump sobre el ataque en Venezuela?

Es parte de un esfuerzo creciente para atacar lo que la administración Trump dice son barcos que trafican drogas con destino a Estados Unidos. Se acerca más a los ataques en la costa que hasta ahora han sido llevados a cabo por el ejército en aguas internacionales en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Trump se negó a decir si el ejército estadounidense o la CIA llevaron a cabo el último ataque o dónde ocurrió. No confirmó que haya sucedido en Venezuela.

"Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue. Pero sabes que fue a lo largo de la costa", dijo Trump.

Trump hizo referencia por primera vez al ataque el viernes, cuando llamó al presentador de radio John Catsimatidis durante un programa en la radio WABC y habló de los ataques de Estados Unidos a presuntos barcos que transportan drogas. Los ataques han matado al menos a 105 personas en 29 ataques conocidos desde principios de septiembre.

"No sé si leíste o viste, ellos tienen una gran planta o una gran instalación de donde envían, ya sabes, de donde vienen los barcos", dijo Trump. "Hace dos noches, la eliminamos. Así que los golpeamos muy fuerte".

Detalles sobre las operaciones militares en Venezuela

Trump no ofreció detalles adicionales en la entrevista.

En ocasiones anteriores, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o una de las cuentas de redes sociales del ejército de Estados Unidos, han anunciado en X cada ataque a barcos, pero no han publicado ningún aviso de un ataque a una instalación.

El lunes, el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió a un mensaje solicitando más detalles. La oficina de prensa del gobierno de Venezuela tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Trump.

Durante meses, Trump ha sugerido que podría llevar a cabo ataques terrestres en América del Sur, en Venezuela o posiblemente en otro país, y en las últimas semanas ha dicho que Estados Unidos pasaría de atacar barcos a atacar en tierra "pronto".

En octubre, Trump confirmó que había autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. La agencia no respondió el lunes a un mensaje solicitando comentarios.

Impacto de las acciones de Estados Unidos en Venezuela

Junto con los ataques, Estados Unidos ha enviado buques de guerra, incrementado las fuerzas militares en la región, incautado dos petroleros y perseguido un tercero.

La administración Trump ha dicho que está en "conflicto armado" con los cárteles de drogas y busca detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que el verdadero propósito de las operaciones militares de Estados Unidos es forzarlo a dejar el poder.

La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada este mes que Trump "quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda".