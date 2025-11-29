EEUU suspende decisiones de asilo tras ataque a miembros de la Guardia Nacional

El gobierno del presidente Donald Trump suspendió todas las decisiones de asilo y pausó la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos a unos días del tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca en el que un miembro de la Guardia Nacional murió y otro permanece en estado crítico.

Los investigadores seguían buscando el sábado un motivo para el tiroteo, en el que el sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, ahora enfrenta cargos que incluyen homicidio premeditado.

Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán. Solicitó asilo durante el gobierno del expresidente Joe Biden y se le concedió este año en el régimen de Trump, según un grupo que colabora en el reasentamiento de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en su país.

El gobierno de Trump aprovechó el tiroteo para intensificar los esfuerzos para controlar la inmigración legal, y prometió pausar la entrada desde algunos países pobres y reevaluar a los afganos y otros migrantes legales que ya están en el país. Esto se suma a otras medidas, algunas de las cuales ya estaban en marcha.

La especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, murió después del tiroteo del miércoles, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, fue hospitalizado en estado crítico. Ambos fueron desplegados con la Guardia Nacional de Virginia Occidental como parte de la misión de lucha contra el crimen de Trump en la ciudad. El presidente también ha desplegado o intentado desplegar a miembros de la Guardia Nacional en otras ciudades para contribuir a sus esfuerzos de deportación masiva, pero ha enfrentado impugnaciones judiciales.

La oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro dijo que los cargos contra Lakanwal también incluyen dos acusaciones de agresión con intención de matar estando armado. En una entrevista en Fox News, dijo que había "muchos cargos por venir".

¿Qué ocurrió?

Trump calificó el tiroteo como un "ataque terrorista" y criticó a la administración de Biden por permitir la entrada de afganos que trabajaron con las fuerzas de Estados Unidos.

El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, dijo en X que las decisiones de asilo se pausarán "hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible".

Los expertos dicen que Estados Unidos tiene sistemas rigurosos de investigación para los solicitantes de asilo. Las solicitudes de asilo hechas desde dentro del país a través del USCIS han enfrentado retrasos desde hace tiempo. Los críticos dicen que la desaceleración se ha exacerbado durante el gobierno de Trump.

También el viernes, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que su departamento pausó "la emisión de visas para TODAS las personas que viajan con pasaportes afganos".

Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, con sede en San Diego, dijo en respuesta: "Están usando a un solo individuo violento como excusa para ejercer una política que han planeado desde hace tiempo, convirtiendo sus propios fracasos de inteligencia en una excusa para castigar a toda una comunidad y a los veteranos que sirvieron junto a ellos".

¿Cuál es el contexto del sospechoso?

Lakanwal vivía en Bellingham, Washington, a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, con su esposa y cinco hijos, dijo su antigua casera Kristina Widman.

Su vecino, Mohammad Sherzad, dijo que Lakanwal era educado y tranquilo y hablaba poco inglés. También afirmó que asistía a la misma mezquita que él y escuchó de otros miembros que tenía problemas para encontrar trabajo. Señaló que el acusado "desapareció" hace unas dos semanas.

Lakanwal trabajó brevemente este verano como contratista independiente para Amazon Flex, que permite que las personas usen sus propios autos para entregar paquetes, según un portavoz de la compañía.

Los investigadores ejecutan órdenes de registro en el estado de Washington y otras partes del país.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Bienvenidos Aliados, un programa del gobierno de Biden que reasentó a ciudadanos de ese país tras la retirada de Estados Unidos, dijeron las autoridades. Lakanwal solicitó asilo durante esa administración, pero su proceso fue aprobado este año bajo la administración de Trump, dijo #AfghanEvac en un comunicado.

Lakanwal sirvió en una unidad del Ejército afgano respaldada por la CIA, conocida como una de las unidades especiales Zero, en la provincia sureña de Kandahar, según un residente de la provincia oriental de Khost que se identificó como primo de Lakanwal y habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Beckstrom "fue un ejemplo de liderazgo, dedicación y profesionalismo". Beckstrom se enlistó en 2023 tras graduarse de la escuela secundaria y sirvió con distinción como policía militar con la 863ª Compañía de Policía Militar, informó la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

