Ejército de EEUU atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, y que mató a tres personas a bordo de la embarcación.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (un arma mortal que envenena a los estadounidenses) con destino a Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en Truth Social. "Estos cárteles de tráfico de drogas extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, para la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos".

Hace dos semanas, el ejército estadounidense perpetró otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas.

Estados Unidos justificó el ataque anterior con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.