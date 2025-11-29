Trump plantea indultar al expresidente hondureño Hernández, sentenciado por narcotráfico en 2024

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2024 fue declarado culpable de cargos de tráfico de drogas y armas, y sentenciado a 45 años de prisión.

Trump explicó su decisión en redes sociales al publicar que "según muchas personas a las que respeto profundamente", Hernández fue "tratado de manera muy dura e injusta".

¿Qué ocurrió?

En marzo del año pasado, el exmandatario hondureño fue declarado culpable en un tribunal estadounidense de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Había servido dos mandatos como gobernante de la nación centroamericana de aproximadamente 10 millones de habitantes.

Hernández ha estado apelando su condena y cumpliendo su sentencia en la penitenciaría federal de Hazelton, en Virginia Occidental.

Poco después del anuncio de Trump, la esposa e hijos de Hernández se reunieron en las escaleras de su casa en Tegucigalpa y se arrodillaron para orar, agradeciendo a Dios que Hernández regresaría con su familia después de casi cuatro años separados.

Fue la misma casa de la que las autoridades hondureñas lo sacaron en 2022, meses después de dejar el cargo. Fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado.

García dijo que acababan de poder hablar con Hernández y contarle la noticia.

García agradeció a Trump, diciendo que el mandatario estadounidense había corregido una injusticia. También sostuvo que el enjuiciamiento de Hernández fue un complot coordinado por narcotraficantes y la "izquierda radical" para vengarse del expresidente.

Añadió que no les habían dicho exactamente cuándo regresaría Hernández.

Un abogado de Hernández, Renato C. Stabile, expresó su gratitud por las acciones de Trump.

"Se ha corregido una gran injusticia y tenemos muchas esperanzas para la futura asociación entre Estados Unidos y Honduras", dijo Stabile. "Gracias, presidente Trump, por asegurarse de que se hiciera justicia. Esperamos con ansias el regreso triunfal del presidente Hernández a Honduras".

Otra abogada de Hernández, Sabrina Shroff, declinó hacer comentarios.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La publicación de Trump formó parte de un mensaje más amplio en el que el mandatario estadounidense manifestó su apoyo a Nasry 'Tito' Asfura para la presidencia de Honduras, diciendo que Estados Unidos respaldaría al país si Asfura gana. Pero si Asfura pierde las elecciones este domingo, "Estados Unidos no tiraría el dinero a la basura, porque un líder equivocado sólo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar de qué país se trate", añadió.

Asfura, de 67 años, está haciendo su segundo intento de llegar a la presidencia por el Partido Nacional, de tendencia conservadora. Fue alcalde de Tegucigalpa y se ha comprometido a resolver las necesidades de infraestructura de Honduras. Pero anteriormente ha sido acusado de malversar fondos públicos, acusaciones que él refuta.

Además de Asfura, hay otros dos contendientes para la presidencia de Honduras: Rixi Moncada, quien se desempeñó como secretaria de Finanzas y luego de Defensa antes de dejar el cargo para postularse a la presidencia por el partido Libre, y Salvador Nasralla, un expresentador de televisión que se postula por cuarta vez a la presidencia, esta vez como candidato del Partido Liberal.

Trump ha enmarcado las elecciones de Honduras como una prueba para la democracia, y ha insinuado en una publicación separada en Truth Social que si Asfura pierde, el país podría seguir el camino de Venezuela y caer bajo la influencia presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump ha buscado aplicar presión sobre Maduro con una serie de ataques contra lanchas a las que acusa de transportar drogas, además de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe con buques de guerra, incluido el portaaviones más avanzado de la Marina, el USS Gerald R. Ford.

El presidente de Estados Unidos no ha descartado tomar acciones militares o encubiertas contra Venezuela, aunque también ha insinuado que está abierto a dialogar con Maduro.

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha adoptado una postura izquierdista, pero ha mantenido una actitud pragmática e incluso cooperativa en su trato con el gobierno estadounidense, y ha recibido visitas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la general del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, cuando era la comandante del Comando Sur estadounidense. La presidenta incluso ha dado marcha atrás a sus amenazas de cancelar el tratado de extradición y la cooperación militar con Estados Unidos.

Bajo el mandato de Castro, Honduras también ha recibido a sus ciudadanos deportados por Estados Unidos y ha actuado como un puente para los venezolanos deportados que luego fueron recogidos por Venezuela en Honduras.

El presidente argentino Javier Milei, un ferviente admirador de Trump, también expresó su apoyo a Asfura el viernes.

"Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras", escribió Milei en su cuenta de X.