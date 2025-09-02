EU ataca embarcación de drogas procedente de Venezuela, revela Trump

El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

"Cuando ustedes salgan de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente, acabamos de disparar contra un barco, un barco que transporta drogas", dijo Trump a los periodistas durante un evento no relacionado en la Oficina Oval. Agregó que había "muchas drogas" en la embarcación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una "organización designada como narco-terrorista". Describió la operación como un ataque letal.

Estados Unidos había anunciado recientemente planes para aumentar su fuerza marítima en las aguas frente a Venezuela para combatir las amenazas de los cárteles de las drogas latinoamericanos.

Estados Unidos no ha señalado ninguna incursión terrestre planificada por los miles de efectivos que están siendo desplegados. Aun así, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha respondido desplegando tropas en la costa de Venezuela y la frontera con la vecina Colombia, y ha instado a los venezolanos a enlistarse en una milicia civil.

Maduro ha insistido en que Estados Unidos está construyendo una falsa narrativa de narcotráfico para tratar de obligarlo a dejar el cargo. Él y otros funcionarios del gobierno han citado repetidamente un informe de Naciones Unidas que, según dicen, muestra que los traficantes intentan mover solo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela. Bolivia y Colombia, sin litoral, con acceso al Pacífico y el Caribe, son los principales productores de cocaína del mundo.

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio de Trump.