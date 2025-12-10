Trump dice que EEUU incautó buque petrolero frente a costa de Venezuela

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos ha incautado un petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Es el esfuerzo más reciente de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

¿Qué implicaciones tiene la incautación del petrolero?

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, de hecho el más grande jamás incautado", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Trump expresó que "otras cosas están sucediendo", pero no ofreció detalles adicionales, diciendo que hablaría más sobre el tema más adelante.

El decomiso se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos y apoyado por la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El funcionario agregó que la incautación se llevó a cabo bajo la ley estadounidense.

Detalles sobre la operación de incautación del petrolero

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y produce alrededor de 1 millón de barriles al día. Excluida de los mercados petroleros globales por las sanciones de Estados Unidos, la empresa estatal de petróleo vende la mayor parte de su producción con un fuerte descuento a refinerías en China. Las transacciones generalmente involucran una red compleja de intermediarios oscuros, ya que las sanciones ahuyentaron a comerciantes más establecidos. Muchas son empresas fantasma, registradas en jurisdicciones conocidas por su secrecía. Los compradores despliegan "petroleros fantasma" que ocultan su ubicación y transfieren sus valiosos cargamentos en medio del océano antes de llegar a su destino final.

Un día antes, el ejército estadounidense voló un par de aviones de combate sobre el Golfo de Venezuela, en lo que parecía ser lo más cercano que los aviones de guerra habían llegado al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión.

Reacciones de Maduro ante la incautación del petrolero

Además de los ataques contra presuntas lanchas con drogas, Estados Unidos ha acumulado la mayor presencia militar en la región en décadas. Trump ha dicho que habrá pronto ataques terrestres, pero no ha ofrecido detalles. Entre las concesiones que Estados Unidos ha hecho a Maduro durante negociaciones pasadas se encuentra la aprobación para que la gigante petrolera Chevron Corp. reanude la extracción y exportación de petróleo venezolano. Las actividades de la corporación en el país sudamericano resultaron en un salvavidas financiero para el gobierno de Maduro.