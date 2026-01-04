Trump amenaza a Petro: ´Será mejor que se cuide´

BOGOTÁ, Colombia.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este sábado sus amenazas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro. "Me apego a mi primera declaración [en diciembre]: está produciendo cocaína y la está mandando a Estados Unidos. Entonces será mejor que se cuide el trasero", ha declarado en una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. Horas antes, el mandatario colombiano condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y aseguró que no está preocupado de posibles acciones de Washington en su contra tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. "No tengo nada de qué esconderme", dijo.

Trump lleva meses de insultos y amenazas contra Petro, quien ha sido uno de sus más fervientes críticos en América Latina —cuestionó su política migratoria, los aranceles, los ataques extrajudiciales a supuestas narcolanchas en el Caribe—. A mediados de octubre, el estadounidense comenzó a acusar a su homólogo colombiano de "ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia". No aportó ninguna prueba, y Petro respondió que él es quien más ha combatido a los narcotraficantes en Colombia y que Trump está siendo engañado por sus asesores. Apenas unos días después, el norteamericano sumó más insultos: acusó al colombiano de ser "un matón [a thug, en inglés]" y "una mala persona". En diciembre, redobló la apuesta: "Más le vale [a Petro] andarse con cuidado porque tiene fábricas de droga".