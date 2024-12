Desafíos de Donald Trump con la deuda nacional en EU

Por: Agencia AP

Noviembre 24, 2024 - 01:00 p.m.

WASHINGTON, EU. — Donald Trump tiene grandes planes para la economía, y un gran problema de deuda que será un obstáculo para cumplir con ellos.

No solo la deuda federal es de aproximadamente 36 billones de dólares, sino que el aumento de la inflación después de la pandemia de coronavirus ha elevado los costos de endeudamiento del gobierno de tal manera que el servicio de la deuda el próximo año superará fácilmente el gasto en seguridad nacional.

El mayor costo del servicio de la deuda le da a Trump menos margen de maniobra con el presupuesto federal mientras busca recortes en el impuesto sobre la renta. También es un desafío político porque las tasas de interés más altas han hecho que sea más costoso para muchos estadounidenses comprar una casa o un automóvil nuevo. Y el tema de los altos costos ayudó a Trump a recuperar la presidencia en las elecciones de noviembre.

"Está claro que la cantidad actual de deuda está ejerciendo presión al alza sobre las tasas de interés, incluidas, por ejemplo, las tasas hipotecarias", dijo Shai Akabas, director ejecutivo del programa de política económica en el Bipartisan Policy Center. "El costo de la vivienda y los alimentos va a repercutir cada vez más en los hogares, de forma que va a afectar negativamente a nuestras perspectivas económicas en el futuro".

Akabas enfatizó que el servicio de la deuda ya está comenzando a desplazar el gasto gubernamental en necesidades básicas como infraestructura y educación. Aproximadamente 1 de cada 5 dólares gastados por el gobierno ahora se destina a pagar a los inversores por el dinero prestado, en lugar de permitir inversiones en crecimiento económico futuro.

Es un problema que está en el radar de Trump. En su declaración al elegir al inversor multimillonario Scott Bessent para ser su secretario del Tesoro, el presidente electo republicano dijo que Bessent ayudaría a "frenar el camino insostenible de la deuda federal".

Los costos del servicio de la deuda junto con la deuda total más alta complican los esfuerzos de Trump para renovar sus recortes de impuestos de 2017, muchos de los cuales están programados para expirar después del próximo año. La mayor deuda de esos recortes de impuestos podría elevar las tasas de interés, haciendo que el servicio de la deuda sea aún más costoso y minimizando cualquier beneficio que los recortes de impuestos pudieran producir para el crecimiento.

"Claramente, es irresponsable volver a aplicar los mismos recortes de impuestos después de que el déficit se haya triplicado", dijo Brian Riedl, investigador principal en el Manhattan Institute y exasesor congresional republicano. "Incluso los republicanos del Congreso, en privado, están buscando formas de reducir las ambiciones del presidente".

Los demócratas y muchos economistas dicen que los recortes de impuestos sobre la renta de Trump benefician desproporcionadamente a los ricos, lo que priva al gobierno de ingresos necesarios para programas para la clase media y los pobres.

"Las ideas de política fiscal del presidente electo aumentarán el déficit porque disminuirán los impuestos para aquellos con mayor capacidad de pago, como las corporaciones cuya tasa impositiva ha propuesto reducir aún más al 15%", dijo Jessica Fulton, vicepresidenta de política en el Joint Center for Political and Economic Studies, un centro de investigación con sede en Washington que aborda problemas que enfrentan las comunidades no blancas.

El equipo de Trump insiste en que puede hacer que las matemáticas funcionen.