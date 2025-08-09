Actualizan el manejo de los detenidos en ´Alcatraz´

ORLANDO, Florida

Más de un mes después de que Florida abriera el centro de detención de inmigrantes apodado "Alcatraz de los Caimanes" en los Everglades, el estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo actualizado que detalla cómo los funcionarios estatales de correccionales deben manejar a los detenidos de inmigración federal en instalaciones no correccionales.

El anexo firmado esta semana actualiza un acuerdo de 2020 entre el Departamento Correccional de Florida y el ICE donde se explica cómo manejar a los detenidos de inmigración federal en instalaciones correccionales, pero no en lugares como este nuevo centro de detención.

La actualización se hizo pública el jueves en documentos judiciales, en respuesta a una demanda de derechos civiles donde se afirma que los detenidos en el "Alcatraz de los Caimanes" no han podido reunirse con abogados ni acceder a los tribunales de inmigración.

El abogado Nick Meros, que representa al estado de Florida, remitió a las autoridades estatales las preguntas sobre el retraso en la realización del anexo.

Un portavoz del Departamento Correccional de Florida no respondió a una consulta enviada por correo electrónico.

El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en Miami ordeno a las autoridades federales y estatales que presentaran acuerdos donde se mostrara qué agencia gubernamental o contratista privado tiene la autoridad legal para detener a personas o desempeñar funciones de agente de inmigración en la instalación, construida apresuradamente en una pista de aterrizaje en el desierto para albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.

Otra jueza federal ordenó el jueves, en una demanda separada en Miami, una pausa de dos semanas en la realización de construcciones adicionales en el sitio mientras considera si violan las leyes ambientales.

Según el anexo, la agencia correccional de Florida debe proporcionar al ICE los nombres y biografías de todas las personas que tienen autoridad sobre los detenidos, y la agencia federal puede vetar a cualquiera que considere inapropiado.



