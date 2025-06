Liberan a activista palestino detenido por más de 3 meses

CONCORD, Nueva Hampshire.- Un activista palestino que estuvo detenido durante más de tres meses empujaba el cochecito de su pequeño hijo con una mano y levantaba el puño en el aire con la otra, mientras sus seguidores le daban la bienvenida a casa el sábado.

Mahmoud Khalil saludó a amigos y habló brevemente con periodistas en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, un día después de salir de un centro de inmigración federal en Luisiana. El exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y símbolo de la represión del presidente Donald Trump contra las protestas en campus universitarios, prometió seguir protestando contra la guerra de Israel en Gaza.

“El gobierno de Estados Unidos financia este genocidio, y la Universidad de Columbia invierte en este genocidio”, afirmó. “Por eso, continuaré protestando con cada uno de ustedes. No sólo si me amenazan con la detención. Incluso si me mataran, seguiría alzando la voz por Palestina”.

Khalil, residente legal de Estados Unidos cuya esposa dio a luz durante sus 104 días de detención, dijo que también alzará la voz por los inmigrantes que dejó atrás en el centro de detención.

“Ya seas ciudadano, inmigrante, cualquier persona en esta tierra, no eres ilegal. Eso no te hace menos humano”, expresó.

El estudiante de asuntos internacionales, de 30 años de edad, no fue acusado de violar ninguna ley durante las protestas en Columbia. Sin embargo, el gobierno señaló que los no ciudadanos que participan en tales manifestaciones deberían ser expulsados de Estados Unidos por expresar opiniones que considera antisemitas y “pro-Hamás”, en referencia al grupo armado palestino que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023.

Khalil fue liberado después de que el juez de distrito de Estados Unidos, Michael Farbiarz, dijera que sería “muy, muy inusual” que el gobierno continuara deteniendo a un residente legal de Estados Unidos con pocas probabilidades de huir y que no había sido acusado de violencia alguna. El gobierno presentó un aviso el viernes por la noche, indicando que apelaría la liberación de Khalil.

Uniéndose a Khalil en el aeropuerto, la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que su detención violó la Primera Enmienda y fue “una afrenta para todos los estadounidenses”.

“Ha sido acusado, sin fundamento, de horribles cargos simplemente porque el gobierno de Trump y nuestro orden establecido en general no están de acuerdo con su discurso político”, comentó.

“El gobierno de Trump sabe que están librando una batalla legal perdida”, añadió Ocasio-Cortez. “Están violando la ley, y sabe que están violando la ley”.